Po třech měsících dokončili na sklonku minulého roku dělníci opravu průtahu Dolními Věstonicemi na Břeclavsku. Jejich práce je tam však teprve v polovině. „Na jaře budou pokračovat s rekonstrukcí mostu. Kamiony musí místo objíždět. Řidiči osobních aut a autobusy projedou jen po provizoriu,“ přiblížila starostka obce Jaroslava Rajchlová. Hotovo má být v létě.

Nejnákladnější opravy silnic v kraji

- II/409 Uherčice – Vratěnín – Rancířov: 97 673 000 Kč

- II/384 Brno, Rakovecká: 50 676 000 Kč

- II/422 Kyjov – Svatobořice-Mistřín: 41 007 000 Kč

- II/152 Hajany – Želešice: 128 955 000 Kč

- II/372 Velké Opatovice – Chlum: 72 021 000 Kč

- II/374 Rájec průtah, IV.stavba 272 090 000 Kč

- II/422 Svatobořice Mistřín: 148 695 000 Kč

- II/373 Brno, ul. Bělohorská: 78 041 000 Kč

Krajští silničáři letos na jižní Moravě dokončí nebo začnou opravy cest i mostů za téměř miliardu a půl. „Nejvýznamnější akce hradíme z evropských dotací. Patří mezi ně třeba úsek z Hajan do Želešic na Brněnsku, kde bude kompletně nový dvou a půl kilometrový povrch. Z krajského rozpočtu nemáme tolik peněz. Převážně dokončíme to, co jsme loni začali, například sanaci skal mezi Vysočany a Bítovem na Znojemsku,“ popsal ředitel Správy a údržby silnic Zdeněk Komůrka.

Příspěvek kraje ve výši dvě stě milionů korun není dostatečný ani podle náměstka hejtmana pro dopravu Romana Hanáka. „Byl bych rád za víc peněz. Čeká nás například průtah Rájcem na Blanensku, který bude stát téměř 280 milionů nebo silnice ve Svatobořicích-Mistříně za necelých 150 milionů korun. Na druhou stranu máme celkově na investice šest set milionů, takže na silnice jde třetina,“ vyčíslil.

Peníze letos nezbudou například na opravu hlavní silnice v Uherčicích na Znojemsku, které ještě donedávna obklopovaly uzavírky. „Téměř rok tady dělníci opravovali cesty ve dvou směrech. Nyní dokončují asi kilometrový úsek do Podhradí nad Dyjí, na což měla navázat rekonstrukce v obci, která se nakonec neuskuteční. Je to škoda, ale samozřejmě za každý opravený kousek jsme rádi, protože na silnice na konci světa se často zapomíná,“ podotkla starostka obce Vladimíra Pešková.

KONEČNĚ SE DOČKALI

Téměř sto třicet milionů vydají silničáři na opravu cesty mezi obcemi Hajany a Želešicemi na Brněnsku. Začnou letos na jaře, hotovo má být na podzim příštího roku. „Potřebujeme to jako sůl. Je tam zúžení v zatáčkách, které je nebezpečné a dvě auta se tam nevyhnou. Už když jsem nastoupil do funkce před šesti lety, tak jsem usiloval o opravu. Konečně jsem se dočkal. Zatím ale nevíme, jak bude vypadat uzavírka,“ poznamenal starosta Hajan Leopold Mohyla.

Řidič Pavel Skácel se těší například na opravu silnice mezi Velkými Opatovicemi a Chlumem na Blanensku. „Je to otřesná cesta už několik let, nic horšího v okolí snad ani není. Do Brna raději jezdím vždy přes Boskovice, i když je to delší,“ uvedl.

K menším akcím správců silnic patří třeba úprava povrchu v brněnské Jihlavské ulici. Právě tam ale Komůrka očekává komplikace. „Řidiči omezení jistě pocítí,“ dodal.