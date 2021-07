Mezi hrdiny série patří například Čech Martin, jenž v reakci na množství nehod založil na Nových Mlýnech vodní záchrannou službu nebo záchranářka Sarai ze španělské Valencie, která je u záchranky teprve čtyři měsíce. „Je nám velkou ctí, že máme šanci představit se v evropském měřítku. Je to obrovská prestiž pro Česko a především pro vodní záchrannou službu,“ okomentoval úspěch předseda novomlýnských vodních záchranářů Martin Šrahulek.

Každá epizoda dává nahlédnout do toho, co osobnosti motivuje ke každodennímu výkonu, jak se vyrovnávají s tlakem a co pro ně jejich práce znamená. Díly si lidé pustí na internetu, autorem projektu je automobilka Ford. „Jsme rádi, že máme možnost tímto způsobem oslavit inspirativní odvahu, obětavost a dovednosti, které tito neuvěřitelní hrdinové každý den prokazují,“ řekl marketingový ředitel Fordu Petr Zillig.

Problémy a výzvy, jimž daný záchranář při své práci denně čelí, zaznamená v každé epizodě kamera zmíněné automobilky. Sérii tvoří šest dílů, v prvním z nich navštíví diváci Španělsko. Čeští vodní záchranáři se objeví hned ve druhé epizodě. Následovat budou čtyři další díly zachycující nasazení záchranářů z Francie, Velké Británie, Slovinska a Německa.