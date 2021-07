Jihomoravské lesy začínají plnit houbaři, vrací se však s poloprázdnými košíky. Aktuálně lidé v lesích najdou především lišky, holubinky nebo muchomůrky růžovky. Ojediněle narazí také na hřiby dubové, jejich sezóna se však pomalu chýlí ke konci a brzy jej nahradí hřib smrkový, známý jako pravák.

Stejně jako každý rok začínají houbaři i letos s příchodem letních měsíců postupně plnit jihomoravské lesy. | Foto: Jakub Cýrus

Každou volnou chvíli tráví v lese, nebojí se sbírat ani druhy, které by ostatní se strachem minuli. „V neděli jsem se byl podívat v brněnské Bystrci, předevčírem zase prošel oboru Holednou v Kohotouvicích. Zatím jsem si pokaždé odnesl úlovek, i když by to mohlo být určitě lepší,“ vypráví nadšený houbař Jakub Cýrus. Košík naplnil převážně holubinkami, hřiby plstnatými nebo hřiby žlutomasými, známými jako babky.