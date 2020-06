Takto kvete jukka. Květy vzácné rostliny lidé uvidí jen jednou za několik let

Dožívají se mnoha desítek let, kvetou nepravidelně. Vzácná jukka rostrata vykvetla v minulých dnech v Přibicích na Brněnsku. „Největší rostlina má přes šedesát let, vykvétá jednou za několik let. Někdy za tři, jindy za deset,“ sdělil pěstitel Miroslav Effenberger.

Jukka rostrata. | Foto: Miroslav Effenberger