„V období pandemie jsem si uvědomil, že abych byl společnosti v době krize nějak platný, musím se připravovat v době klidu. Kurz pro mne výrazněji náročný nebyl. To však souvisí zejména s tím, že jsem aktivní sportovec a o vojenství se dlouhodoběji zajímám,“ tvrdí Čížek, který působil sedm let také jako velitel jedné ze směn v proslulém Legiovlaku.

V zimě se v terénu vypořádával často i s proměnlivostí počasí. „Všechno jsem se snažil dělat naplno. Při komplexním výcviku sněžilo, což jsem bral jako příležitost k otestování schopností v těžších podmínkách. Všichni instruktoři naší čety byli skvělí profesionálové se spoustou zkušeností,“ přikyvoval.

Základní přípravu v nadcházejících týdnech absolvují uchazeči, z nichž se později stanou profesionální vojáci. Podle mluvčí akademie Moniky Novákové nesmí nováčci opustit areál po celou dobu kurzu. „Důvodem je možné riziko, že se ještě vrátí přísnější protiepidemická a karanténní opatření,“ sdělila mluvčí Nováková. Po výcviku dostanou jeho účastníci volno, aby se poté vrhli na zkoušku z angličtiny.

KURZ ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVY



- Od 1. února do 14. března.



- Absolventi se připojí k útvarům 1. dubna.

Platná jsou karanténní opatření. S omezenímise vypořádávali také účastníci prosincového kurzu, kam patřil i Petr Čížek. „Nikdy jsem ale neměl pocit, že by to ovlivnilo kvalitu nebo rozsah výcviku, byť je pravděpodobné, že k tomu došlo. Izolace od rodiny a přátel mě též nijak neomezila, ale v tomto ohledu asi nejsem moc reprezentativní vzorek, neboť jsem na dlouhé odloučení už zvyklý a nevadí mi,“ reagoval Čížek.

Po dobu kurzu účastníci neopustí areál. Přihlášku do Vyškova, ať už ke vstupu do armádních záloh nebo pouze k jednorázového kurzu, doporučuje každému, kdo o tom uvažuje. „Vysoká úroveň výcviku a profesionalita instruktorů zaručují opravdu funkční základní výcvik oproštěný od věcí známých zejména pamětníkům předrevoluční Československé lidové armády jako gumárna. Vstupu do armádních záloh rozhodně nelituji. Už teď se těším na to, co všechno mi dále služba nabídne,“ dodal Petr Čížek.

Organizátoři umožňují účastníkům vyprání věcí i internetové připojení k základnímu kontaktu. Prostřednictvím pošty si také pošlou dopisy nebo balíky. Hned první den čeká všechny PCR test.

„Kurz připravujeme od prvního února do čtrnáctého března, nováčci pak nastoupí ke svým útvarům ještě prvního dubna. První týden všechny čekají karanténní opatření, režim na ubikacích a samostudium. Druhý týden se přesunou k výuce do učeben, kde ale stále respektujeme zmíněná opatření. Teprve od třetího týdne pro ně začíná výcvik v plném rozsahu,“ dodala mluvčí Nováková.