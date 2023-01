Do budoucna by ji rád pozval třeba na zahajování nového školního roku. Nerudovou sedící ve školních lavicích už z nynějších učitelů nepamatuje nikdo. Někteří v té době ještě ani nebyli na světě. „Sám jsem nastoupil až několik let poté, co už studovala na gymnáziu," přiznává ředitel žabovřeské školy.

Školu postavili v sedmdesátých letech jako komplex propojující první a druhý stupeň základní školy, jídelnu, družinu, tělocvičnu nebo venkovní hřiště. Na náměstí Svornosti mají také krytý bazén, ve kterém si zaplavala během svého působení na škole už Nerudová. „Bazén v současnosti využíváme k soutěžení, kdy se k naší škole přidávají i jiné školy z Žabovřesk,“ zmiňuje při provázení po prostorách školy Pavlíček.

Nerudová po základní škole nastoupila ke studiu na gymnázium na brněnské třídě Kapitána Jaroše. Nebyla jedinou z rodiny, která do této školy docházela. „Byla to vynikající studentka, na kterou bylo spolehnutí. Moc rád vzpomínám i na její sourozence, kteří tu také studovali," povídá dlouholetý ředitel gymnázia Jiří Herman.

Tato střední škola má za sebou výročí 155 let od založení. Oslav se loni zúčastnila i Nerudová. „To bylo v době, kdy jsme ještě netušili, že bude kandidovat na prezidenta. Tenkrát jsme ji pozvali proto, že byla rektorkou Mendelovy Univerzity. Pro naše gymnázium to byl obrovský úspěch," vzpomíná Herman.

Blonďatou čtyřiačtyřicátnici ve volbě podporuje. „Předpokládám, že nejsem sám. Podle informací od kolegů u nás na Jarošce zatím vyhrává,“ tvrdí Herman.

Na Jarošce v úterý mají studenti kvůli třídním schůzkám zkrácené vyučovaní. Přesně o půl druhé odpoledne už gymnazisté běží po schodech do šaten. Jedním z nich je i student vyššího ročníku Michael Švehla. „O tom, že tu paní Nerudová studovala, vím. Za sebe však můžu říct, že na ni nemám přesně vyhraněný názor. Stále se rozhoduji, jestli hodím hlasovací lístek jí nebo panu generálovi (Petr Pavel - pozn. red.),“ hlásí Švehla při oblékání bundy.

I další studenti gymnázia potvrzují, že vědí o tom, že Nerudová dříve školu na třídě Kapitána Jaroše navštěvovala. Jen vítají, že se proslavil další někdejší absolvent školy.