Zatím největšího kapra se mu podařilo ulovit letos v srpnu na Slovensku. Vážil přes dvaadvacet kilogramů a měřil kolem metru. Ulovil ho na nástrahu boilies. Právě tyto magické kuličky ze speciálního těsta jsou už řadu let na špici při honbě za gigantickými kapry. Ty začal Papoušek jako kluk v doprovodu otce lovit na obyčejný rohlík. „Chodili jsme s tátou na menší rybníky v okolí Boskovic a tam jsem lovili kapry takzvaně na mlaskačku. Na rohlík z hladiny. To byl pro mě obrovský zážitek. Později jsme začali zkoušet chytat na větších vodách i na boilies. Jednoho z prvních kaprů jsem takto přelstil na Brněnské přehradě. Na internetu mě začala zajímat videa o lovu trofejních kaprů na rozlehlých revírech. Začal jsem postupně sbírat informace a věnovat se tomuto modernímu způsobu lovu,“ vzpomíná na začátky Papoušek, který do té doby zkoušel všechny rybolovné techniky. Včetně plavané a chodil také chytat pstruhy na řeku.

Přes řadu neúspěchů a slepých uliček se mu postupně začalo dařit velké kapry opravdu chytat. Na revíru Katlov, který provozuje známý rybář Jakub Vágner, se mu podařilo dostat na břeh kapra o váze přes šestnáct kilo. Později se pokoušel v kvalifikaci dostat na mistrovství Evropy juniorů. To se mu sice nepovedlo, ale podle jeho slov nasbíral řadu zkušeností. Navázal také spolupráci se špičkovou tuzemskou firmou, která vyrábí nástrahy pro lov kaprů. „Je to paráda. Díky tomu můžu zkoušet novinky a jsem v kontaktu s top lovci kaprů, kteří mají zkušenosti z revírů u nás a v zahraničí. A hlavně mají nachytáno velké množství trofejních kaprů. To je pro mě obrovská škola a umožní mi to posouvat se vpřed. Moc rád zkouším nové vody,“ dodává mladík.

Své umění se snaží zúročit také v závodním rybolovu. Dvakrát se zúčastnil prestižního kaprařského závodu Stairs2hell mezi dospělými na Novomlýnské nádrži na Břeclavsku. Na Slovensku skončil dvakrát čtvrtý na juniorském závodě. Na jaře se pak chystá na závod na maďarském jezeru Balaton, kde bude bojovat v konkurenci dvě stě padesáti špičkových týmů z Evropy. „Když se člověk brouzdá po internetu, vidí záplavy fotek obrovských kaprů. Řada lidí si myslí, že s moderním vybavením a nástrahami si sednou na břeh a hned chytí nějakého giganta. Tak to ale vůbec nefunguje. Za podobnými úlovky je spousta času, energie, trpělivosti a také štěstí. Srdcovou vodou je pro mě Pálava. Jsem přesvědčený, že tam plavou kapři s váhou kolem třiceti kilogramů. Vytáhnout takovou rybu je sen každého kapraře. Zároveň je to ale velmi nevyzpytatelná voda, kde i zkušený rybář může vyhořet a odjíždí bez záběru od větší ryby,“ říká na závěr kaprař z Boskovic.