V srpnu umístili autoři z umělecké skupiny Final Final na místo budoucího vodního prvku červený bazének. Vysypali do něho třicet tisíc korun, jež byly jejich honorářem. Protestovali tím proti způsobu nakládání s výsledky architektonických soutěží ve městě, hlavně na nový vodní prvek na prostranství. Bazének tam nechali týden, zrovna v době, kdy zasedala porota. Na konci v něm zůstalo necelých čtrnáct set korun.

Úspěšný projekt Horáka skončil v šuplíku, stejně jako návrhy dvou dalších autorů na stupních vítězů. I přes to jim museli zástupci města vyplatit dohromady 450 tisíc korun. V loňské soutěži měli architekti navrhnout kromě vodního díla v centrální části prostranství i další dole před kostelem svatého Michala.

Letošní soutěž na vodní dílo ve středu prostranství vypsali v březnu městští radní poté, co se loni rozhodli nevyužít Horákův vítězný návrh. Jím navrhovaná kašna uprostřed plochy nedávala podle nich místu jedinečný charakter. Jejich tehdejší postup ostře kritizovali odborníci včetně zástupců České komory architektů. Jednalo se podle nich o zbytečné maření peněz i vynalézavosti a času zapojených architektů.

Nejúspěšnější projekt z loňské soutěže obsahoval kruhovou rybářskou káď s hejnem ryb plovoucích dokola po stěnách. Pochází od loňského vítěze Radima Horáka. Do letošní se zapojil s podobným návrhem. „Jeho nedílnou součástí je "znovuobjevení“ už zrestaurované historické kamenné studny ukryté pod novou dlažbou," uvedl Horák. Tentokrát se svým projektem u porotců neuspěl.

Vítězný návrh z letošní soutěže počítá uprostřed náměstí se zelenými zploštělými kužely, jimiž se dere na povrch pára z potrubí. Jeho autorem je dvojice Tomáš Pavlacký a Michael Gabriel. Umístit ho tam mají do konce příštího roku.

