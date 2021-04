„Zajistit řádné informování cestujících o změnách stanovišť se zavázal provozovatel nádraží. Přesto budou v prvních dnech po změnách autobusy okolo nástupiště 48 pro jistotu projíždět,“ informoval manažer dopravce Josef Šelepa.

Informace o nových stanovištích najdou cestující i na zastávce 48, odkud poslední spoj dopravce vyjel ve čtvrtek v podvečer. „Autobusy linky do Českých Budějovic budou pod střechou rozdělené hned na dvě nástupiště, a to 7 a 37, odkud vyjedou podle času odjezdu. Nazval jsem to druhé hledání," poznamenal Šelepa.

Jak už Deník Rovnost informoval dřív, někteří cestující v minulosti marně hledali nástupiště 48, které leží na jižním okraji areálu mimo ostatní stanoviště. Nejednou se stalo, že jim nakonec jejich spoj kvůli tomu dokonce ujel. „Je to jak nástupiště devět a tři čtvrtě z Harryho Pottera. Najdou ho jen zasvěcení,“ okomentoval už dřív třeba Dušan Blahota.

Spor o služby

Místopředseda představenstva společnosti ČSAD Brno Holding Antonín Grund už dřív odmítl, že by se mezi nimi a dopravcem jednalo o spor, kvůli kterému dopravce dostal stanoviště mimo zvelebená nástupiště. Firma nádraží vlastní. Totéž zopakoval i nyní. „Je to o tom, zda United Buses hodlá využívat nádraží, nebo ne. Je to jeho vůle, do které nebudeme nijak zasahovat. Po dlouhých jednáních s námi podepsal minulý týden smlouvu, jakou má jakýkoliv jiný dopravce, využívá proto i nadále služeb nádraží," uvedl Grund.

Právě na neposkytování služeb upozornil majitel United Buses Karel Bílý, a to už i v minulosti. „Zatím se nám nepodařilo vyjednat reálné přenesení poskytované služby směrem k cestujícím, například bezplatné toalety či úschovnu zavazadel pro přestupující, ani důstojné zázemí a bezplatné sociální zařízení s toaletami pro řidiče autobusů, které chybí obecně," sdělil.



Zpod střechy vyjížděly spoje dopravce už dřív po úplném zprovoznění zmodernizovaného nádraží na začátku února. Pouze ale několik dnů, následně se vrátily na nástupiště 48.

Neuhrazené faktury

Na konci března se spor obou stran vyhrotil natolik, že provozovatel nádraží kvůli neuhrazeným fakturám za leden a únor avizoval zákaz vjezdu autobusů dopravce na Zvonařku. Na základě kompromisní dohody od kroku den předtím před začátkem ustoupil.

United Buses jezdil od loňského léta na Zvonařku, i když neměl uzavřenou smlouvu o užívání stání. Loni v létě mu ji vypověděla firma Tourbus, jež je personálně propojená s ČSAD Brno Holding. Důvodem bylo neuhrazení faktur. Novou smlouvu obě strany uzavřely minulý týden.

United Buses, který je v současnosti největším dálkovým dopravcem vyjíždějícím ze Zvonařky, provozuje linku mezi Brnem a Českými Budějovicemi od loňského března. Asi čtyři desítky let jezdily na stejné trase autobusy Tourbusu, který loni v březnu provoz na tři měsíce přerušil. Právě po obnovení jeho spojů měl začít téměř doteď trvající spor. Protože United Buses se staly konkurentem Tourbusu.