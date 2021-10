Kino Blansko slaví stovku: místní ho postavili vlastníma rukama, podívejte se

/FOTO/ Sto let. Přesně tolik na den přesně uplyne ve čtvrtek od prvního promítání v blanenském kině. Tehdy diváky přikoval do sedaček dánský němý film Atlantis. V něm režisér Augustus Blom zrekonstruoval podle německého spisovatele Gerharda Haupmanna zkázu parníku Titanic. Nyní tamní plátno ozáří v šest večer film Radka Popelky z cyklu Živá paměť. „V blanenském kině se původně hrálo třikrát týdně, v neděli vždy po třech představeních a počet promítacích dnů se postupně rozšiřoval až na šest. Jediným volným dnem byl čtvrtek. Vstupenky se prodávaly od jedné do čtyř korun,“ popsal začátky promítání galerista Pavel Svoboda, který se věnuje blanenské historii.

Bio invalidů v Blansku v první polovině 20. století. | Foto: se souhlasem Pavla Svobody

O promítání stáli občané Blanska už mnohem dříve. V roce 1912 vydalo tehdejší ministerstvo vnitra nařízení o pořádání veřejných představení kinematografických. Vázalo kinematografickou činnost na ústřední jedno až tříletou licenci a stanovilo přísné podmínky pro její udělení. „Město Blansko požádalo o licenci 22. prosince 1913. Promítat se mělo v sále hotelu Františka Placáka, kde později fungoval hotel Ježek a dnes je restaurace Punkva v Rožmitálově ulici. O koncesi také požádalo Družstvo pro stavbu tělocvičny a pro tělovýchovnou jednotu Sokol v Blansku, spolek Dělnický dům v Blansku a společnost Katolického domu v Blansku,“ upřesnil Svoboda. Město svoji žádost o přidělení koncese podle dobových pramenů odůvodnilo takto: „Jelikož udělením koncese jedné z uvedených žádajících stran vznikla by ve zdejším městě nevraživost na stranu druhou, podává obec, která slučuje v sobě všechny strany, sama žádost za udělení této koncese." Slavnostní křest: tunel u Adamova střeží při opravách svatá Barbora, podívejte Přečíst článek › Blansko však licenci na provozování kina nedostalo. Začala totiž první světová válka. Po skončení války požádala v roce 1920 o udělení kinematografické licence v Blansku slečna Marie Vašíčková z Brna. Městská rada nedoporučuje žádost jmenované kladně vyřídit, protože o udělení kinolicence požádala zdejší družina československých invalidů. „Licence byla skutečně udělena Místní družině československých válečných invalidů v Blansku. Předmětem se stalo provozování živnosti kinematografické v Blansku s kmenovým kapitálem dvacet tisíc korun,“ doplnil Svoboda. Název firmy byl Bio válečných invalidů pro Blansko a okolí, společnost s ručením omezením. Firma dostala povolení k postavení budovy v Korunní ulici, nyní Hybešově ulici v Blansku. Podle plánu mistra zednického Maximiliána Piláta z Brna postavili členové společnosti převážně vlastníma rukama první budovu stálého blanenského biografu. „Stavba kina stála tři sta devadesát čtyři tisíc korun. Kino mělo v přízemí čtyřiasedmdesát sedadel na první pořadí, čtyřiaosmdesát na druhé pořadí a sto šestasedmdesát sedadel na třetí pořadí. Dvacet sedadel bylo v lóžích a devětaosmdesát sedadel bylo na galeriích,“ vrátil se do historie Svoboda. Co možná nevíte

- v roce 1927 k samotnému sálu kina byla podle plánů stavitele Mikuláše Matuly z Blanska přistavena nákladem 281 tisíc korun další provozní místnost

- v roce 1931 se v Blansku začal promítat zvukový filmv roce 1943 byl představenstvem Bia invalidů předložen velkolepý návrh projektu akademického architekta Bohuslava Fuchse z Brna na nové kino, staré kino mělo být zbouráno a na jeho místě mělo být postaveno kino nové se 771 sedadly v přízemí a 305 sedadly na galeriích, k uskutečnění toho projektu však nedošlo

- v roce 1957 došlo k další přestavbě a to k převedení provozu na promítání širokoúhlého filmu

- v roce 1963 byl dokončen magnetický záznam (plastický zvuk) čímž se blanenské kino přiblížilo k nejlepší kinematografické technice v ČSSR

- v letech 1967 – 1968 bylo provedena adaptace kina na 70 mm film. Autorem přestavby byl architekt Karel Dřevo, zahájení provozu 70 mm kina začalo 8. listopadu 1968 filmem Černý tulipán

- v roce 1980 byla pro Blansko přidělena zimní část Filmového festivalu pracujících, tento rok znamenal také zrod Filmového klubu v Blansku

- v roce 2008 došlo k výměně promítacího plátna ze 70. let, stálo bezmála 160 tisíc korun

- v roce 2011 (u příležitosti 90. výročí od založení blanenského biografu) byla provedena digitalizace kina a nákup technologie pro promítání v 3D

- v roce 2014 Blanenští opět mění promítací plátno. Nový materiál nabídl o 40 % větší odrazivost, což se projevilo na kvalitě obrazu především u snímků ve 3D, kde diváci musí použít speciální brýle. Kino má jeden z největších rozměrů promítací plochy, 14,5 x 6,5 metrů. Kvůli tomu i kvůli kvalitnějšímu nástřiku odrazivé barvy stála výměna plátna 250 tisíc korun. Díky novince však mohou Blanenští v promítacím přístroji použít lampy s nižším výkonem a delší životností.

- v roce 2019 vyměnili dělníci starou elektroinstalaci a upravili vstupní terasu se schodištěm JAN CHARVÁT

PAVEL SVOBODA



