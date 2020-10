Takovou pomoc by uvítali i jihomoravští zdravotníci a pacienti. O kloktacím testu ale zatím neví. „Od minulého týdne křižuje vídeňské ulice osmdesát kurýrů na kolech a elektrických mopedech, kteří rozváží testy na principu kloktání přímo do domácností. Indikovaným pacientům přijde předem SMS zpráva s předpokládaným časem návštěvy a připomenutí, aby krátce před testem nic nekonzumovali,“ přiblížil vídeňský radní pro zdravotnictví Peter Hacker.

Kloktací testy:



Jsou šetrnější než dosavadní stěry sliznice.



Vyškolení kurýři je provádí u pacientů doma, jezdí na kole.



Jednoduchá metoda šetří síly zdravotníků.



Zrychlil se celý testovací proces.



V současné době jezdí po Vídni na 80 vyškolených kurýrů.



Během dalších dní jich bude 300.



Denně udělají 1000 odběrů.

Během dní se podle něj počet kurýrů rozroste na tři sta. Domácí testování funguje v metropoli rakouských sousedů od pondělí do neděle od šesti ráno do deseti hodin večer. „Speciálně vyškolení kurýři logistické společnosti dohlédnou na správné provedení jednoduchého a rychlého testu, jenž na rozdíl od výtěru z nosohltanu nevyžaduje zdravotnický personál. Kurýři následně svezou vzorky do laboratoří,“ dodal Hacker.

Novinku by uvítal i Tomáš z Brna, který tři týdny bojuje s chronickými potížemi. K testům se ale zatím nedostal. „Nejdřív mi nasadili antibiotika a prý se mám ohlásit za deset dní. Jenže se mi to vrátilo, mám zvýšenou teplotu a už mě ta schizofrenie nebaví. Nevím jestli mám covid nebo ne, a jestli neohrožuji své okolí. Vídeňský model se mi zdá šetrný k nemocným i jako prevence. Vir se neroznáší zbytečně po venku,“ míní muž, který se nepřál zveřejnit celé jméno, redakce Deníku ho však zná.

O kloktacím testu zatím jihomoravští zdravotníci a politici nemají žádné informace. „Kloktací testy jsou určitě šetrnější, než stěry sliznice, nedokážu ale posoudit, nakolik jsou spolehlivé,“ komentoval novinku například praktický lékař pro dospělé Petr Bartl, který má ordinaci ve Vranovicích na Brněnsku.

Testy doma se ale podle něj provádí i u nás. „Zhruba dvakrát týdně jezdí k pacientům sanitka na odběry, čekat se na ni musí ale asi jeden týden až deset dní,“ uvedl Bartl.

Názor jihomoravských epidemiologů ani Ministerstva zdravotnictví na rychlý, a díky kolům také ekologický způsob testování podle modelu Vídně se Deníku Rovnost zjistit nepodařilo. Představitelé Krajské hygienické stanice se odkázali na Ministerstvo zdravotnictví, tam však telefony nikdo nepřijímal a nepřišla ani odpověď na e-mailový dotaz.

Plošné testování obyvatel chce ale podle informací Deníku přenést Ministerstvo zdravotnictví na praktické obvodní lékaře. Ti jsou zahlcení péči o kmenové pacienty. „Dnes jsem měl v ordinaci na padesát pacientů a dalších sto jsem řešil po telefonu. Neumím si představit přitom ještě po večerech testovat pacienty na covid,“ přemítal Petr Bartl.

Podle něj by se do plošného testování musela zapojit třeba armáda nebo dobrovolníci. „Je přece stav krize,“ podotkl.

Revoluční model Vídně zaujal i brněnského radního pro zdravotnictví Petra Hladíka. „Máme kurýry i kola, jsme schopni všeho. Ale pokyn musí přijít od lékařů, kteří posoudí, zda jsou kloktací testy reálné. Projednat by to musela také bezpečnostní rada kraje,“ řekl.