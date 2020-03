ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Všichni nakažení Jihomoravané byli v přímém kontaktu s potvrzeným onemocněním. Šlo především o členy rodin a blízké přátele. "Většina je v dobrém stavu, s mírným průběhem, v domácí izolaci. Jedná se o dvanáct mužů a devět žen, všichni dospělého věku. Nemocní nejsou koncentrovaní z jednoho místa," uvedla ředitelka protiepidemického odboru jihomoravské hygieny Renata Ciupek.

Počty ošetřených tak aktuálně přesahují 350. „Pokud vyšetřené osoby pracovníci krajské hygieny nekontaktují v době do 72 hodin od provedeného odběru, jsou jejich výsledky negativní. Z kapacitních důvodů již není nadále možné poskytovat tuto službu individuálně," uvedla Ciupek.

Ředitel břeclavské nemocnice Petr Baťka v neděli potvrdil, že pozitivní test na koronavirus měl další lékař z oddělení ARO. „Dalších čtyřiatřicet zaměstnanců mělo negativní test. Zhruba u padesáti lidí ještě čekáme na výsledky, budou zřejmě v pondělí dopoledne," řekl Baťka.

„Zastavili jsme příjem na oddělení a zastavujeme i veškeré operace mimo porodu císařským řezem. V pondělí provedeme kontrolní vyšetření stávajících pacientů a poté je můžeme převést do jiných zdravotnických zařízení," dodal ředitel Baťka pro Deník.

Nakažených je aktuálně o sedm více než v neděli večer. V té době bylo nakažených čtrnáct. Ve čtyřech případech se jednalo o muže ve věku 30 až 45 let. Tři jsou z Brněnska a jeden z Břeclavska. „Jejich onemocnění mají vazbu na zahraničí. USA, Německo, Slovensko, Balkán. Epidemiologická šetření a zajišťování opatření pracovníky krajské hygienické stanice nadále probíhají," informovala dříve Ciupek. Upřesnila, že opatření se budou týkat desítek osob.

Kontroly na hranicích

Češi také až na výjimky nesmějí vycestovat do zahraničí, podobně nemohou do České republiky přicestovat cizinci. Pokračují tak kontroly na hranicích v kraji. Za sobotu policisté zkontrolovali na hraničních přechodech na jihu Moravy celkem 11 266 aut ve směru do České republiky a 2 732 aut mířících do Rakouska. „Vstup do země byl odepřen celkem 2 225 posádkám aut, do zahraničí se od nás nedostalo 505 aut," informoval v neděli policejní mluvčí Pavel Šváb.

Kvůli dodržování nařízení vlády udělali policisté v kraji jen v sobotu celkem 3 245 kontrol.

Sedm desítek vojáků od pondělí pomáhá břeclavským policistům hlídat státní hranice se Slovenskem a Rakouskem. Břeclavská radnice poskytla vojákům ubytování na zimním stadionu.

POZOR ZMĚNA

Z důvodu celorepublikové karantény je Úřad městské části Brno-střed zcela uzavřen.



V případě nutnosti kontaktujte pracovníky Miniúřadu https://t.co/WkBpVmKLLZ prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.



Děkujeme za pochopení.

Kvůli vyhlášené karanténě navíc zavírají některé úřady, jinde zase omezují úřední hodiny. K omezení nebo rovnou rušení úředních hodin přistoupili v Brně, Vyškově či v Břeclavi.

V Pohořelicích kvůli chybějícím ochranným pomůckám uzavřeli od pondělí dětští lékaři Pavel Kosek a Věra Jelínková své ordinace. Poskytují pouze telefonické konzultace.

Stanové odběrové místo

Už čtvrtý den funguje stanové odběrové místo v areálu Fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích. Pacientům s podezřením na koronavirus, které pošlou krajští hygienici, tam zdravotníci dělají stěr z nosohltanu. „Stěry začínáme provádět také lidem, které neposílá jenom krajská hygienická stanice, ale kteří dorazí samostatně a mají horečku osmatřicet stupňů Celsia a výše,“ uvedli v neděli odpoledne zástupci nemocnice na svém facebooku.

Lidé by měli přijet vlastním autem, aby se minimalizovala kontaminace okolí. „Autem jeďte až přímo ke stanům a nevystupujte. Nejezděte městskou hromadnou dopravou, ani nechoďte pěšky, nechoďte ani po areálu nemocnice,“ nabádají zástupci zdravotnického zařízení.

Vjezd je vrátnicí z ulice Kamenice. Stany fungují prozatím denně od sedmi hodin ráno do sedmi večer. S odběry pomáhají i dobrovolníci, studenti posledních ročníků z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Nakažená z Blanenska v okrese nebydlí

Nemocná žena, která byla podle prvotních pátečních informací z Blanenska, v této lokalitě nebydlí. Nikdo z tohoto regionu tak proto v souvislosti s tímto případem není v domácí karanténě.

„Provedli jsme se ženou, u níž byly pozitivní testy, epidemiologické šetření. Zjistili jsme, že má v okrese Blansko pouze trvalé bydliště, ale nezdržuje se zde. Bydlí v jiném okrese na jižní Moravě,“ uvedla Jana Čevelová z blanenské pobočky Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje.

Infolinka je přetížená

Podle Renaty Ciupek je informační linka krajské hygieny zcela přetížená dotazy, na které lze snadno najít odpověď na veřejně dostupných informačních zdrojích. „Naši pracovníci prioritně zajišťují komunikaci s potvrzenými případy a opatření jejich kontaktů. Osoby s negativními výsledky se snažíme o jejich negativitě informovat, ne vždy se nám to však daří. Proto ne všechny osoby vyšetřené před 11. březnem s negativním výsledkem byly dosud informovány, tito jsou však negativní. Z kapacitních důvodů je nelze již opakovaně kontaktovat," dodala Ciupek.

Představitelé kraje zajistili přes nedělní noc osm a půl tisíce roušek pro pracovníky v sociálních službách. Roušky obdrží poskytovatelé sociálních služeb primárně pro tisíc terénních pracovníků, tisíc roušek navíc dostane Brno pro zajištění práce s rizikovými skupinami. Vedení kraje také vyčlenilo 320 zaměstnanců jako posílení práce v terénu.

Kyjovská nemocnice kvůli šíření koronaviru od pondělka odkládá plánované operace, řešeny budou pouze akutní zákroky. Naplánovaná vyšetření zatím zůstávají beze změny. Zároveň v Kyjově od úterý uzavřeli všechny mateřské školy.

Krizi pomáhají zvládat dobrovolníci

V kraji zároveň vzniká databáze studentů sociálních oborů, kteří jsou ochotni dobrovolně pomáhat lidem v nouzi. Nejvíce budou pomáhat nejohroženější skupině, tedy důchodcům.

Od pondělí také funguje v brněnském kampusu hlídání dětí pro zaměstnance Fakultní nemocnice Brno. Díky studentům Pedagogické fakulty, kteří se od ranních hodin věnují dětským skupinkám, mohou lékaři a zdravotní sestry být v nemocnici. Děti jsou v učebnách Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Město Brno nově zřídilo také linku na pomoc seniorům. Její pracovníci pomohou s obstaráním nákupů. Na číslo 800 140 800 se mohou obracet senioři, kteří potřebují pomoc se zajištěním nákupů základních potravin, hygienických potřeb a podobně. „Odbor sociální péče bude evidovat žádosti seniorů, kterým nemohou pomoci příbuzní, přátelé či sousedé, a zůstali tak na všechno sami. Službu mohou ale využít také osoby se zdravotní indispozicí či lidé v karanténě, kteří jsou odkázáni sami na sebe,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Pomoc budou v terénu zajišťovat pracovníci Českého červeného kříže ve spolupráci se studenty Masarykovy univerzity. Linka je zdarma v provozu v pracovních dnech od 7:30 do 15:00.

Omezení pohybu osob

Kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru vyhlásil premiér Andrej Babiš karanténu pro celou Českou republiku. Vláda schválila krizový štáb, jehož šéfem bude epidemiolog Roman Prymula. Kolem poledne totiž Česko evidovalo další nakažené. Od rána se jejich počet zvýšil z 214 na 293. „Vláda s účinností od 16. března 2020 do dne 24. března 2020 zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky“ uvedl na úvod noční tiskové konference po jednání vlády Babiš.

Mezi výjimky patří cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou a blízkými osobami či cesty nutné k obstarání základních životních potřeb.

Omezený bude nově prodej nebaleného pečiva, zakazuje se například provoz autoškol či takzvaných sdílených taxislužeb (Uber a další) a běžná veřejnost nebude mít dovolen vstup do prodejen se stavebninami. Uzavřeny nově budou také prodejny elektro, které dosud spadaly mezi výjimky.

Zrušení modrých zón

V Brně se také s ohledem na nařízení vlády ruší modré zóny, při parkování mezi modrými čárami tak řidiči od pondělka za toto stání nemusí platit, parkování není nijak regulováno. Také na placených parkovištích města je parkování zdarma, závory zůstanou otevřené.