/INTERAKTIVNÍ INFOGRAFIKA/ Na jihu Moravy podle dat hygieniků zemřelo již téměř 370 lidí s koronavirem. Průměrný věk zemřelých sice je osmdesát let, s koronavirem ale skonali už i třicátníci. Jižní Morava má po Praze a Středočeském kraji nejvíce úmrtí.

Zdravotníci pečují o pacienta s koronavirem. Ilustrační foto | Foto: Deník - Michal Fanta

Mám třiadvacet let, mladý organizmus a žila jsem s tím, že pokud chytím koronavirus, budu mít lehký průběh. Omyl. Už několik dní ležím na covid oddělení v nemocnici. Mám zápal plic, nedokážu dýchat, bolí mě hrudník. Tuto nemoc jsem podcenila. Taková slova napsala o boji s koronavirem na sociální síť v polovině října mladá slovenská studentka Alexandra Bečková, žijící v Brně. Její veřejný status měl více než tři tisíce sdílení. Nyní je již doma. Na jihu Moravy však koronaviru mladí lidé i podlehli. Ukazují to data o zemřelých z Úřadu zdravotnických informací a statistiky a ministerstva zdravotnictví, která má Deník k dispozici. Nejmladší oběti Covidu z kraje bylo teprve 33 let.