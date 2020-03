Personál brněnské Úrazové nemocnice zřejmě pochybil, když v sobotu nad ránem správným způsobem nezachytil trojici zahraničních turistek s podezřením na koronavirus, které do nemocnice samy přišly. Mezi nimi byla i mladá Američanka a její kamarádka, u kterých se nákaza později potvrdila.



Službu konající lékařka však trojici měla údajně poslat taxíkem do Fakultní nemocnice Brno, kam ji měla odvézt sanitka. Informaci ve středu Deníku Rovnost potvrdil náměstek primátorky Petr Hladík.



Vedení města podle něj není spokojeno mimo jiné s tím, jak management nemocnice přistoupil k řešení problematiky koronaviru. "Úrazovou nemocnici navštívily tři turistky s podezřením na koronavirus. Potkaly zdravotní sestru, která neuměla anglicky. Ta je zavedla za lékařkou. Nějak se dorozuměly a lékařka je odeslala, zřejmě taxíkem, do fakultní nemocnice v Bohunicích, kam patrně dívky vůbec nedojely," popsal Hladík.

Zdravotníci přitom správně měli turistky odeslat přes ochranný box sanitkou záchranné služby na infekční kliniku Fakultní nemocnice Brno. "Samozřejmě takové osoby nemůže městská nemocnice ani Fakultní nemocnice u svaté Anny hospitalizovat, ale musí být odeslány v doprovodu zdravotníků chráněných ochrannými pomůckami," uvedl náměstek.

Město přitom podle něj požádalo ředitele dvou městských nemocnic, aby zpracovali opatření, jak jsou připraveni na koronavirus. "Materiál přišel na magistrát v pátek a detailně se v něm popisuje, jak by byl proveden záchyt člověka s podezřením na Covid19. Mají mít k dispozici box, v němž by ten člověk setrval a pak by ho sanitka záchranné služby převezla na infekční oddělení bohunické fakultní nemocnice. Bohužel den poté, v sobotu 29. února ve tři hodiny ráno, toto nezafungovalo," posteskl si Hladík.

Pochybení je podle něj jedním z důvodů, proč se radní ve středu rozhodli vypsat výběrové řízení na ředitele Úrazové nemocnice. Další důvody jsou podle náměstka primátorky ekonomické. Zájemci o post ředitele se mohou hlásit do 18. března.

Náměstek Petr Hladík vysvětluje, proč chtějí radní odvolat ředitele Úrazové nemocnice Zdeňka Buštíka: