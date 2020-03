Mohu jet na chatu či chalupu?

Nemohou tam jet lidé, kteří jsou v nařízené osobní karanténě nebo přišli do kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na nový typ koronaviru Covid-19. Ostatním to ministerstvo zdravotnictví nedoporučilo. Přesto to přímo nezakázalo. Takže pokud na tom trváte a nemůžete vydržet doma, můžete. Ale s řadou omezení.

Jaká ta omezení jsou?

Měli byste se držet pouze na svém pozemku nebo v lese, kde nepřijdete s nikým do styku. „Občané, kteří nepociťují příznaky onemocnění, mohou vycestovat do jiné lokality, s výjimkou lokalit uzavřených, při dodržení základních hygienických pravidel včetně vybavení rouškou, a za předpokladu, že v místě setrvají v uzavřeném prostoru rekreačního objektu a budou minimalizovat kontakt s okolím,“ uvedl Martin Novotný z tiskového odboru ministerstva.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Mohu si s kamarády otevřít třeba na zahradě nebo v místní hasičárně sud piva?

V hasičárně byste neměli. Už proto, že se jedná o veřejný prostor, kde musíte mít roušku, a s ní by se vám jen špatně pilo. Pokud jde o vaši zahradu, nikdo to přímo nezakazuje. Ale nemělo by se jednat o velkou akci nad třicet osob, ty jsou zakázané. Měli byste také pamatovat na to, že i v menším množství se může šířit nákaza. Takže pokud se některý z vašich přátel necítí dobře, měl by raději zůstat doma.

Mohu se jet podívat na památky?

Hrady, zámky i muzea jsou zavřené a nepustí vás tam. Takže raději ne.

Mohu se jet na víkend podívat za hranice?

Ne. Nepustí vás tam, pokud například v Rakousku či Německu nepracujete. A i pak můžete jet jen do práce či si tam cestou do zaměstnání nakoupit. Navíc budete muset nově mít knížku přeshraničního pracovníka. „To je v podstatě kus papíru, na který budou policisté dávat razítko při výjezdu i příjezdu,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Mohu se jít projít po obchodech?

Ne, pokud si tam nejdete nakoupit potraviny či jiné základní zásoby. Mezi pravidla plošné karantény patří, že lidé nebudou zbytečně pobývat na místech, kde se hromadí větší množství lidí, aby se vzájemně nenakazili.

Můžu se jít projít do parku či do přírody?

Ano, pobyt v parku, v lese či na louce patří mezi povolené činnosti. Ale lidé by se neměli shlukovat, aby se nákaza nešířila.

Můžeme si s přáteli udělat v parku piknik?

Neměli byste. Pobyt v nich je sice povolený, ale shromáždění většího množství lidí jde proti účelu celoplošné karantény. Samozřejmě pokud půjde rodina nebo tři či čtyři kamarádi spolu na výlet a cestou si někde sednou do trávy, aby si snědli svačinu, mohou.

Můžu si jít zaběhat nebo se projet na kole?

Opět platí, že když si půjdete do lesa zaběhat, můžete. Ale pokud budete ve styku s lidmi, měli byste na sobě mít podle usnesení vlády roušku nebo třeba nákrčník či šátek.

Mohu jít na návštěvu za příbuznými?

Zakázáno to není. Ale ani se to nedoporučuje, pokud to není nutné. Zvláště v okamžiku, kdy se necítíte dobře, kašlete a máte horečku. V žádném případě byste ale za nimi neměli chodit do nemocnice či sociálního ústavu, je to zakázané. Výjimkou jsou nezletilé děti, lidé s omezenou svéprávností či nevyléčitelně nemocní v terminálním stadiu.