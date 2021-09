Aktualizovaná obsáhlá studie o dvaapadesáti stranách má městu pomoci dosáhnout na dotace Národní sportovní agentury. „Plán rozvoje sportu je vlastně návodem, jak v této oblasti dále pracovat a postupovat. Chceme žádat o dotace na řadu projektů. A díky schválenému plánu získáme body navíc, což znamená, že budeme mít větší šanci na úspěch,“ zdůvodnila mluvčí radnice Jana Pelcová.

Pro schválení se vyjádřilo šestnáct přítomných zastupitelů. Sedm se jich zdrželo. Proti nebyl nikdo. „Původní strategie z roku 2018 obsahovala pouze analytickou část. Říkala nám vlastně, kolik máme ve městě spolků, kolik je v nich členů a čemu se věnují. Nechtěli jsme ale sport dělat jen tak nahodile, proto jsme ji rozšířili o návrhovou fázi a fázi uskutečňující,“ vysvětlil místostarosta Richard Zemánek.

Díky tomu nyní Břeclavští vědí, co dělají špatně, a co se jim naopak daří. „Kupříkladu rozdělení peněz spolkům na provoz vyšlo velice dobře. Co nám oproti jiným městům tolik nejde, je infrastruktura sportu. Do budování nových sportovišť a opravy stávajících dáváme méně peněz než jinde. Stejně tak bychom mohli zapracovat na otevírání školních sportovišť veřejnosti,“ uvedl na příkladech Zemánek.

Zdůraznil zároveň, že cílem rozhodně není snížit množství investic do sportu, ale naopak získat pro Břeclav peníze další.

Projekty pro národní agenturu

Národní sportovní agentuře chce vedení města představit dva projekty. Třetí je v rozpracované fázi. „Prvním je výměna povrchu umělého hřiště v poštorenské Lesní ulici. To bude investice do deseti milionů. Další je pak modernizace zimního stadionu. Nové mantinely, šatny, do budoucna půjde i o opravu technologií a střechy. To je projekt nad deset milionů,“ vyjmenoval místostarosta.

Desítky milionů bude město potřebovat na krytý bazén a koupaliště. „Všichni víme, že bazén je již za hranicí svojí životnosti. Neradi bychom dopadli tak, jako Blanenští, kteří ho ze dne na den museli uzavřít. Půjde o velkou investici a Národní sportovní agentura se vyslovila, že podobné projekty hodlá výhledově podpořit,“ okomentoval místostarosta.

Opozice s plánem rozvoje města veskrze souhlasí. „Je jasné, že dotační politika je závislá od toho, zda máme plán rozvoje nebo ne. Spíše se zamýšlím nad prioritami. Střecha krytého bazénu je velký průšvih, to víme všichni. O tomhle bych nediskutoval. Co se koupaliště týče, jedna věc jsou tobogany, druhá pak, že dosluhuje úpravna vody. Takže ano, opravme koupaliště, ale postupně. Začněme úpravnou či výměnou betonových van za nerezové. Důležité je, aby nám neodtékala voda,“ nechal se slyšet zastupitel Jaroslav Válka.

Výhrady měl také k zaizolování střechy zimního stadionu. „Jistě, že je to z hlediska energetické náročnosti důležité, ovšem za zásadní považuji výměnu chladící části, které bychom se měli věnovat nejdříve,“ poznamenal.

O tom, že všechny z výše jmenovaných projektů zasluhují pozornost, je přesvědčený i Břeclavan a sportovec Martin Daneš. „Je ale jasné, že to nejde najednou. Ačkoli uznávám, že umělá tráva na MSK je už v hrozném stavu, ostatně jako celý zanedbaný areál na Lesní, prioritu bych tady nehledal. Umělý povrch má teď každá druhá vesnice v okolí a v posledních letech nebyla tolik využívaná. I mantinely na zimáku, doufám, ještě pár nárazů vydrží. Prioritu bych aktuálně viděl spíš v postupné opravě krytého bazénu a koupaliště, kde hrozí velké ztráty v případě uzavření kvůli havárii. To by mělo dostat přednost. Trošku mi v těch dlouhodobých plánech města chybí plán na vybudování sportovního areálu s cyklistickým velodromem, který je spojován s obnovou školního hřiště Na Valtické. Cyklisté by si jej ještě v tomto desetiletí rozhodně zasloužili,“ myslí si Daneš.