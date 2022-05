Důvodem nynějšího vzhledu hladiny je absence ryb. „Ty totiž potravně konkurovaly vzácným druhům ptáků a ve velkém požíraly i larvy zdejších obojživelníků,“ uvedl Kmet s tím, že obdobný stav mohli loni pozorovat lidé například také na nedalekém Hlohoveckém rybníce.

Se stoupajícími teplotami se podle ochranářů vzhled hladiny postupně opět vrátí k normálu a porosty vláknitých řas se rozpadnou. „Porosty řas sice vypadají nevábně, slouží ale jako stavební materiál pro hnízda například potápkám roháčům a doslova se hemží vodním hmyzem, který je výborným a vítaným zdrojem potravy pro ptáky,“ informoval Kmet.

Pláž k pronajmutí

Hladinu rybníka sleduje také Vladimír Lazový, provozovatel kempu Apollo, který se nachází přes silnici. „Byli bychom rádi, kdyby se podařilo rybník opět využívat ke koupání a k rekreaci. Momentálně je v jednání, zda by bylo možné kupříkladu vzít si do pronájmu pláž a provozovat ji,“ naznačil Lazový.

Nemožné to podle mluvčí Lesů České republiky není. „Podmínkou pro takový záměr by však byla dohoda případného nájemce s orgánem ochrany přírody, protože se pozemek zčásti nachází v ochranném pásmu národní přírodní rezervace Lednické rybníky. Samozřejmě by také musel být zachovaný volný přístup veřejnosti," uvedla mluvčí podniku Eva Jouklová. Dodala, že pokud by někdo měl zájem se o území starat, pravidelně sekat trávu či odklízet odpadky z pláže, rozhodně by se lesníci záměru nebránili.

Obnovení pláže by potěšilo i Svatopluka Pěčka, starostu Břeclavi, v jejímž katastru se lokalita nachází. „I já jsem tudy před pár dny projížděl na kole. Hladina už vypadala podstatně lépe než na začátku května. Přestože pláž není pozemkem města, její zprovoznění bych uvítal. Ostatně i já jsem se rád k rybníku v minulosti jezdíval koupat. Kdyby se to podařilo, určitě by došlo ke zvýšení prestiže lokality a zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu,“ přemítal Pěček.

Nynější vzhled rybníka překvapil i Jitku Pavlíčkovou, která zde jako dítě pravidelně trávívala letní prázdniny. „Bydleli jsme přímo v Apollónově chrámu. Ráno jsme sbírali odpadky na pláži, odpoledne prodávali rybíz. Po letech jsem se sem jela podívat. Nechápu. Restaurace s terasou spadla. Rybník smrdí a to nemluvím o celkovém okolí. Každý developer by to dotáhl k luxusu,“ kroutila hlavou žena.