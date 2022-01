Na dodržování přísných opatření, která zamezují neočkovaným lidem vstup prakticky do všech prodejen a služeb vyjma těch, které nabízejí zboží nutné základní denní potřeby, mají povinnost dohlížet sami prodejci. Pomáhat jim v tom mají nasazení policisté v civilu. „Já jsem pro, on je ale proti. Podle mě má vláda k zavádění takových pravidel oprávněné důvody. Vždyť se podívejte na čísla nakažených, jak stoupají. Jsem očkovaný. Za mě je to v pořádku,“ svěřuje se redaktorce Deníku před tamním hobby marketem starší muž, který se představuje jako Gerhard.

Jeho kolega Sepp, který stojí opodál, jej doplňuje. „Já na toto raději ani žádný názor nemám. Už jsem ve stádiu, kdy je mi to vlastně jedno. Podle mě je tohle všechno naprosto zbytečné. Jsem taky naočkovaný, bohužel. Jinak bych nikam a nic nemohl,“ krčí rameny odevzdaně.

V pobočce hobby marketu Fetter, kterou v Mistelbachu vede Wilfried Wegert, kontrolují takzvaný 2G Nachweis, tedy potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci, až pokladní u kasy při placení. „Pokud ho zákazník nepředloží, nesmí zboží zakoupit. Výjimku mají pouze nejnutnější věci. Kupříkladu dřevo na otop do krbu, případně základní potřeby nutné k opravě. Zákazník bez 2G má povinnost nakoupit s respirátorem FFP2 a nejkratší možnou cestou obchod opustit,“ přibližuje Wegert.

Přiznává, že situace je poněkud prekérní a nepříliš fér. „Je to celé takové kostrbaté, ale tato situace není snadná vůbec pro nikoho. V lednu a únoru máme spíše období, kdy je klid. Horší to bude s kontrolami třeba v březnu a dubnu, kdy nám začíná sezona,“ říká s tím, že poté, co rakouská vláda nařídila lockdown pro neočkované, zákazníků mírně ubylo.

Většinu tváří na náměstí v Mistelbachu krátce po desáté hodině ranní kryjí bílé respirátory. Některým lidem visí pod bradou nebo za uchem, jiní je svírají v ruce. Bez nyní již nutného doplňku není ve městě vidět téměř nikdo. Opakem je mladá Rakušanka Ines Böck. „Tato opatření jsou idiotická. Nejsem naočkovaná. Každý den se testuji. Vím, že nemám covid a že jsem zdravá. Mohou totéž říci i očkovaní, kteří mají svolení si nakoupit ponožky, prádlo a boty?“ pokládá naštvaně první z otázek.

Smí do lékárny, pekárny, do prodejny potravin či do drogerie. Jinam nikoli. „Jaký smysl má, když se prodavač zeptá zákazníka až u kasy, zda je 2G? Vždyť to je jako mít sex a až po něm si nasadit kondom!“ srovnává a úsměvem.

Podobně hovoří i Michaela Mille, vedoucí prodejny obuvi Deichmann v nákupním areálu M-City. „Vyčlenili jsme jednu zaměstnankyni, která bude nyní neustále u vchodu kontrolovat, zda jsou zákazníci 2G. Můj názor je, že provádět takovéto kontroly až u kasy je pozdě. Ne každý zákazník si přeci nějaké boty nakonec vybere a zamíří s nimi ke kase. Mnozí lidé se přijdou jen podívat a pak zase odejdou. V mezičase tak v prodejně stráví třeba i patnáct minut. A bez 2G. Kromě toho si takhle ušetříme mnohdy nepříjemné diskuze,“ zdůvodňuje svůj postoj vedoucí obuvi.

Náhodné kontroly prováděli v prodejně i doposud. Výrazně se pro ně tak nic nemění. „Setkávali jsme se s tím, že přišli i lidé, kteří nebyli ani naočkovaní, ani vyléčení z covidu. Po našem upozornění však ale většinou obchod opustili. Často byli překvapení, že vůbec kontrolujeme. Konflikt v pravém slova smyslu jsme neměli žádný, ale ke slovní výměně názorů samozřejmě došlo. Mnohdy nás lidé dělali odpovědnými za rozhodnutí vlády,“ vypráví Mille.

Pokud mají lidé certifikát potvrzující očkování v mobilním telefonu, kontrola je podle ní jednoduchá. „Horší je to v případě papírových očkovacích průkazů, které musíme prohlížet. Máme povinnost hlídat nejen datum očkování, ale také užitou vakcínu. Ne všechny jsou totiž v Rakousku uznávané. K takovým patří kupříkladu Sputnik,“ popisuje Mille.

Lockdown pro neočkované má zatím trvat do dvacátého ledna. „Pokud ale neskončí a budeme v kontrolách pokračovat, obávám se, co přinese jaro. V březnu a dubnu už je totiž frekvence zákazníků větší. Snad to brzy přestane. Všichni přece víme, že jen tak při nákupu se lidé nenakazí. Je to přehnané,“ dodává vedoucí prodejny s obuví.