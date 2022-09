Královna? Příjemná. Připomínala mi babičku, vzpomíná zaměstnanec hotelu v Brně

/FOTO/ Ten, který obsluhoval anglickou královnu. Tak si v dobrém občas dobírají kamarádi a kolegové Michala Řičánka. Dlouholetého zaměstnance brněnského hotelu International, který zajišťoval pohoštění a servis při návštěvě britské královny Alžběty II. v roce 1996 v jihomoravské metropoli. „Něco na tom bude. Když se začtu do knížky Obsluhoval jsem anglického krále od Bohumila Hrabala, má to pro mě takový jiný, osobní rozměr. Je to s nadsázkou tak trochu i o mě,“ usmívá se Řičánek. Ve zmíněném hotelu pracuje jako marketingový ředitel.

Ten, co obsluhoval anglickou královnu. Tak si v dobrém občas dobírají kamarádi a kolegové Michala Řičánka. Zaměstnance brněnského hotelu International, který zajišťoval pohoštění a servis při návštěvě britské královny Alžběty II. v roce 1996. | Foto: se souhlasem Michala Řičánka

Tehdejší návštěvu královny Alžběty v Brně stále vnímá jako nezapomenutelné setkání s osobností světového významu. „To se z paměti vymazat nedá. Zároveň to beru jako obrovskou poctu. Hlavně pro město Brno,“ vypráví. Při osobním setkání na banketu v Besedním domě ho překvapil její velmi milý a příjemný přístup. Přestože byla královna stále v obklopení svého doprovodu. „V její blízkosti jsem se cítil příjemně. I když bylo vidět, jak to má těžké a prakticky je pořád pod dohledem. Bez soukromí a volného času pro sebe. Působila na mne ale velmi mile a skromně. Připomínala mi v tu chvíli moji babičku. Účesem, nehty a klidem, který z ní vyzařoval,“ pokračuje ve vzpomínkách Řičánek. Vzpomínka na návštěvu Alžběty II. v Brně: vítaly ji davy, chutnaly jí koláčky Občerstvení a servis se zaměstnanci hotelu, úředníky, britským velvyslanectvím v Praze a také přímo s Buckinghamským palácem ladili několik týdnů předem. „Všechno nakonec dobře dopadlo a královna byla s naším servisem spokojená. Pamatuji si na chvíli před hlavním banketem, kdy pro královnu byla připravena soukromá místnost. Tam si s gardedámou čtvrthodinky, dvacet minut odpočinuly. Dostali jsme pokyn, že tam můžeme donést i sklenku ginu, tonik a ovoce,“ dodává muž, který v brněnském hotelu International pracuje několik desítek let. Před časem byl také u toho, když se chystal raut při návštěvě papeže Benedikta XVI. v Brně. „V hotelu International bydlela také Madeleine Albrightová, Milan Kundera, zpěvačka Zaz nebo herec Pierre Richard. Nocovali tu i slavní jezdci formule jedna David Coulthard a Michael Schumacher. Ale setkání s královou Alžbětou II. z mého pohledu zatím nic nepřebilo,“ má jasno Řičánek.

