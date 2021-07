Krátká smršť, která netrvala déle než pár minut, napáchala na této cenné lichtenštejnské památce škody v řádech milionů korun. „Vidíte ty díry? Tak to jsou chybějící tašky. Přirovnal bych to k ploše jednoho fotbalového hřiště. Poškozená je část zámku na návětrné straně od západu,“ ukazoval v sobotu dopoledne přímo na místě redaktorce Deníku Rovnost kastelán zámku.

Kromě střech kroupy zlikvidovaly asi sto okenních tabulek v jízdárnách. „Kromě toho nám teče střechou, celý strop je mokrý, což vevnitř můžete vidět. Zde na nás čeká nová výmalba,“ pokračoval Svoboda.

Za jak dlouho se podaří dát zámek, který nové střechy krášlily teprve krátce, znovu do pořádku, podle něj není jasné. „Ono to totiž vypadá sice nenápadně, ale opravy budou trvat hodně dlouho. Než seženeme materiál, to bude taky nějakou dobu trvat. Místa, kde byla nová střecha, opravíme. Ovšem v částech zámku, kde je střecha dvacet třicet let stará, to už bude problém. Tašky této velikosti nemáme, kromě toho jsou přímo přizpůsobené místu. Nelze na střechu zkrátka jen tak vlézt, aniž bychom nepolámali další,“ podotkl kastelán.

Kroupy se nevyhnuly ani saletům Lednicko-valtického areálu. Randez-vous neboli Dianinu chrámu či před necelým měsícem otevřenému zrekonstruovanému zámečku Belveder. „Na Randez-vous jsou v olověné střeše doslova díry. A u Belvederu je rozbitý jeden postranní domeček,“ dodal Svoboda.