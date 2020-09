Kroužky pro děti startují pod hrozbou roušek. Nejde to dohromady, tvrdí vedoucí

/ANKETA/ Na okamžik, kdy znovu obleče dres, vezme do ruky píšťalku a vyběhne do tělocvičny, se lektor Jan Klement těší. Už několik let učí florbal ve Středisku volného času Lužánky v Brně. Letos dětem sport zřejmě znepříjemní koronavirus. „Z případných omezení strach nemám. Jediná opravdová nevýhoda jsou roušky, protože děti se pak rychleji zadýchají,“ řekl.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Nosit roušku zatím v žádné z poboček Lužánek lidé nemusí. „Máme je připravené, kdyby se situace s koronavirem zhoršila. Na všech pracovištích budou k dispozici dezinfekce a vedoucí kroužků dohlédnou, aby je děti používaly,“ upřesnila mluvčí střediska Kristýna Kolibová. Dodala, že volná místa jsou ještě ve zhruba polovině kroužků. Lidé se přihlásí třeba do keramiky, dřevořezby, včelaření, angličtiny, španělštiny, capoeiry nebo jógy. V noci pro léky: z Koliště na Bašty. Kraj má novou non-stop pohotovostní lékárnu Přečíst článek › Omezení v kroužcích kvůli koronaviru

- Středisko volného času Lužánky v Brně: zvýšená dezinfekce povrchů i účastníků, zatím bez roušek, další opatření podle vývoje situace

- Dům dětí a mládeže Blansko: roušky ve společných prostorech, dezinfekce

- Středisko volného času Duhovka Břeclav: zatím bez omezení, kromě kroužků pro větší počet lidí

- Středisko volného času Znojmo: zvýšená dezinfekce, zatím bez roušek, další opatření podle vývoje situace V Domě dětí a mládeže Blansko děti i rodiče roušku nasadí při vstupu do společných prostor, při samotných kroužcích ale povinná nebude. „Kroužky a roušky dohromady nejdou. Děti budou v ucelených skupinách v jednotlivých místnostech a pouze se minou na chodbách. Společné nemají ani šatny,“ zmínila ředitelka zařízení Blanka Štreitová. Do některého ze sedmadevadesáti kroužků přihlašují své ratolesti rodiče od úterka. V široké nabídce zvolí třeba fyzikální a chemický kroužek Hokus pokus nebo výtvarný Komix. „Velký zájem je tradičně o rukodělné kroužky jako keramika, malí architekti nebo plastičtí modeláři. Také o kroužek Lega,“ informovala ředitelka Štreitová. Právě jsme se narodila. Vaše miminka 36. týdne 2020 Přečíst článek › Spousta volných míst zbývá i dětem z Břeclavi. Ve Středisku volného času Duhovka si už koncem září například vytvoří vlastní počítačovou hru, vyzkouší historický šerm, zatančí si nebo si zahrají softbal. Pro děti od čtyř let lektoři připravují kroužek Mrňousci. „Hrají hry, chodí na výlety, sportují a chystají se do školy,“ přiblížil pedagog volného času z břeclavského střediska František Verbík.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu