Rajčata, papriky, ředkvičky, mrkev, česnek a brambory. A jako bonus ještě slepice. Mikulovanka Martina Šiborová je jedním z mnoha Jihomoravanů, kteří se v době koronavirové krize uchýlili k zahradničení. „A to jsem zahradu dřív vůbec nemusela,“ usmívala se mladá žena.

Podle Jany Lapáčkové z Českého zahrádkářského svazu lidí jako je Šiborová letos na jaře výrazně přibylo. „V období koronavirové krize, a vůbec v poslední době celkově, roste počet lidí, kteří se vrhají právě do zahradničení. Dokonce i kolem větších měst vznikají komunitní zahrady. Malá zahradnictví i zahradnická centra jsou doslova v obležení zákazníků,“ potvrdila Lapáčková.

Do pěstování ovoce a zeleniny se podle ní dali i lidé, kteří měli zahradu pouze k relaxaci. „Nyní měli více času, pustili se do díla a začali s pěstováním vlastních plodin. Jako svaz jsme ostatně zprávu, že v době koronaviru premiér jako jednu z prvních věcí povolil právě otevření hobby marketů, pozitivně kvitovali. Především starší lidé, kteří sledují zprávy a byli doslova v obležení všeho negativního, mohli na zahrádkách přijít na jiné myšlenky,“ zmínila Lapáčková.

Zatímco loni jen pomáhala se zaléváním, letos se do pěstování především zeleniny vrhla po hlavě i Šiborová. „Tak nějak mi zahrada zůstala na krku. V polovině března jsem kvůli koronaviru zůstala z práce doma. Na zahradu jsem proto začala utíkat od špatných myšlenek. Být doma jen tak mě dohánělo k šílenství,“ zdůvodnila Mikulovanka.

Zvýšení prodeje všech zahradních potřeb pro jarní práce, tedy substrátů, hnojiv, osiv, zahradního nářadí či vertikutátorů, zaznamenal i řetězec Mountfield. „Letošní jaro bylo z pohledu prodejů ovlivněno koronovirovou pandemií a nouzovým stavem. A také souvisejícím omezením volného pohybu a cestováním do zahraničí. Lidé se soustředí na jarní práce na svých zahradách, ale i chatách a chalupách a na jejich zvelebování,“ uvedla mluvčí společnosti Kateřina Böhmová.

Zájem o zahradničení je pro řadu lidí i reakcí na zdražování ovoce a zeleniny v obchodech. „Poprvé jsem zasadila rajčata. Chci synkovi ukázat, že se musíme i starat, abychom něco měli, že to opravdu neroste v supermarketu. Teď, když jsem viděla, jak se všechno zdražilo, tak jsem ráda, že jsem se do toho pustila a věřím, že do budoucna budu zahrádku rozšiřovat,“ zareagovala například Valtičanka Hana Švástová.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy jde o zcela přirozenou reakci. „Lidé si umí dobře spočítat, že jsou zde dlouhodobé tlaky na růst cen. Koronavirus odezní, ale třeba sucho neodezní, je to problém mnohaletý a lidé tuší, že co je doma, to se počítá. Zahrádka se stává nejen atraktivnějším způsobem koníčku nebo hobby, ale i jakési úspory v domácnosti. Kdo má možnost, pozemek a čas, aby se tomu věnoval, je pro něj vlastní ovoce a zelenina mnohem levnější a kvalitnější než to, co pak pořídí v obchodě při dovozu z cizích zemí,“ řekl Kovanda.

O co všechno mají lidé zájem



- Řetězec Mountfield zaznamenal oproti srovnatelnému období v loňském roce také výrazný nárůst prodejů elektrokol, a to v desítkách procent. „Je evidentní, že lidé se již připravují na trávení letošní dovolené v tuzemsku spojené s výlety. A elektrokola jsou pro tyto aktivity ideální volbou. Díky elektrokolům, které jim výlety usnadní, mohou i méně zdatní jedinci dojet k cílům, na které by si s normálním kolem netroufli,“ okomentovala mluvčí společnosti. Oproti srovnatelnému období loni došlo také k nárůstu prodejů bazénů, a to napříč všemi kategoriemi asi o pětadvacet procent.



- Zvýšený zájem o vyvýšené bylinkové záhony zaznamenal i jejich zhotovitel Petr Poulík ze Staroviček na Břeclavsku. „Letos jsem prodal výrazně více než loni. Těžko říci, zda je to koronavirovou krizí, nebo zkrátka spíše tím, že je aktuálně zahraničení trendy. Lidé se každopádně snaží být soběstační, dokázat si, že si sami dokáží něco vypěstovat. A možná, že chtějí i ukázat dětem, že rajčata nerostou v supermarketu,“ zamyslel se.