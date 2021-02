„Neviděla babičky, dědečky ani kamarádky a byla z toho nešťastná. Tak jsme se ji snažili namotivovat, aby myslela na něco jiného,“ popisuje Stelina máma Petra Santlerová z Malešovic na Brněnsku.

A tak s dcerou začaly psát příběhy, které nyní plánují vydat jako knihu. „Stelinka miluje knížky a všechny příběhy. Tím, že byla všechna knihkupectví zavřená, jsme se nemohly dostat k novým a ty staré jsme už měly načtené. A tak jsme začaly vymýšlet vlastní. Dcera vymyslela, o čem budou. Chtěla, aby byly příběhy o ní, a aby v nich byly kamínky,“ dodává.

V knize Stelinka a kouzelné kamínky oblázky obživnou a naučí hlavní hrdinku, jak se proměnit v jeden z nich. Pak se po duhové cestě vydávají pomáhat třeba kamarádům nebo zvířátkám. „Stelinka vymýšlela, co by chtěla zažít nebo kam by se chtěla podívat. A tak jsme byly v poušti, potkaly jsme vílu Spinkalku, Večernici. Postavy jsou pojmenované i podle kamarádek, když v knize potká holčičku, je to její kamarádka Kačenka, Terezka nebo Adélka,“ vypráví Santlerová.

V jednom z příběhů se například hlavní hrdinka vydá do zoologické zahrady za krokodýlem, který má problém se zuby. Pomocí kouzelného kartáčku s pastou mu pomohou, aby si je začal čistit.

Kouzelné příběhy zaujaly dívčinu babičku, která učí ve školce. „Příběhy se jí líbily, začala je číst dětem před spaním. U nich to mělo také úspěch. A tak přišel nápad vydat je knižně,“ popisuje Santlerová.

Příprava začala v září, kdy se do týmu připojila ilustrátorka Marie Koželuhová. „Máme doma knížky, které ilustrovala. Obrázky jsou krásné a barevné, což mají děti rády, proto jsme se na ni obrátili,“ vysvětluje.

Všechny ilustrace v knize vycházejí z kreseb, na kterých pracovala i pětiletá dívka. „Když jsme příběhy sepsaly, malovaly jsme k nim i obrázky. Úplně nejlepší je, že ilustrace jsou podle toho, co si přála. Je nadšená, že tam je ona, její pokojíček i naše Malešovice, kam chodíme na procházky,“ usmívá se.

Nyní už stránky knihy čekají v tiskárně. Hotové dílo na pultech knihkupectví a v e-shopech ji zhruba za dva týdny. „Už je v předprodeji. Nejvíc práce jsme udělali v prosinci a lednu. Řešila se redakce, korektury. Nad knihou jsme seděli skoro denně, dlouho do noci. Chtěli jsme vydání stihnout do Stelinčiných narozenin, aby to měla i jako dárek k šesti letům,“ líčí.

Nyní už skoro šestiletá dívka se na knížku těší. „Je nadšená, že je konečně i nějaká knížka o ní. Stelinka totiž není v dětských příbězích moc obvyklé jméno. Takže tam tak často nebývá,“ dodává s úsměvem Santlerová.

S vydáním knížky pomohly i Malešovice. „Protože jsem začínající autorka, nakladatelství nechtělo vše financovat samo. Potřebovali jsme peníze na vydání. Kniha má spoustu partnerů, ale nejhlavnější jsou právě Malešovice a zdejší firma Mitrenga,“ doplňuje.

Ke knize máma s dcerou vymyslely i pracovní sešit s třiceti úkoly, ve kterém vystupují postavy z knížky. „Jsou v něm omalovánky, obkreslovačky, tajenky. Děti třeba hledají rozdíly mezi vílami nebo si přečtou návody na zdravé mlsání od zoubkové víly,“ popisuje.

Ten budou nabízet přes facebookovou stránku Stelinka a kouzelné kamínky. „Sešit je hotový a jsme z něj úplně nadšení. Na konci má prosvětlovačku. Děti zezadu papír nasvítí baterkou nebo telefonem a na stránce se ukáží skryté věci. Budou hledat kamínky ukryté v lese,“ prozrazuje Santlerová.