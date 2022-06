Spor začal poté, co měla zaměstnankyně brněnské pobočky úřadu práce loni na podzim Koukola vidět, jak si v restauraci objednává jídlo, které posléze bez jakýchkoliv potíží s pohybem snědl. Později měl ženu dokonce pozvat na kávu. „Ve spisu, který mi v listopadu předala, píše, že chodím na úřad vždy upravený, sám si svléknu kabát i svetr a nemám problém s uchopením předmětů. Já ale žádný kabát nevlastním, svetr jsem si tam nikdy nesundal a ostatně proč bych to měl dělat. Předměty na přepážce úřadu práce nejsou, takže jsem tam neměl ani co uchopit,“ vysvětluje Koukol.