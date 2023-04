/FOTOGALERIE/ Na začátku byly jen hromady speciálního písku, na konci jsou už k vidění obdivuhodné sochy mající na výšku i několik metrů. Poslední úpravy na svých dílech dokončují v těchto hodinách umělci v Lednici na Břeclavsku. Výstavu Sochy z písku mohou zájemci navštívit zatím o víkendech, přes týden jen příležitostně.

Nedaleko zámku v Lednici na Břeclavsku vznikly atraktivní sochy z písku. | Video: Deník/Dagmar Sedláčková

Letošní turistickou sezonu si mohou výstavu pod širým nebem v blízkosti zámku prohlédnout návštěvníci už podesáté.

„Letos jsme žádné jednotné téma jako v předchozích letech nevymýšleli. Umělcům jsme nechali volnou ruku. Pohádkové bytosti ze světa fantazie se tu prolínají s Indiány, chrámy z Asie, já dělám detail starobylého chrámu v kambodžském Angkoru. Vedle je socha boha slonů Ganéše či fantaskní knihomol a řada dalších děl," ukazuje organizátor Michal Olšiak.

Na více než dvě desítky soch spotřebovali tvůrci přes patnáct set tun speciálního jemného písku. Jeho původ je tajemstvím. S čím se naopak pořadatel Olšiak netají, je, že letos jim práci ztěžovalo silně deštivé počasí.

„Byla tu potopa, pod tíhou vody sochy padaly, podmáčely se jejich základy, mnozí je museli i dvakrát dělat znovu," komentuje následky silných dešťů v posledních dnech.

Mezi zkušené tvůrce se neváhali přidat i teprve začínající autoři, jako třeba zhruba desetiletý Max Olšiak i jeho starší bratr, oba synové organizátora umělecké dílny. „Jednou jsme byli v Kambodži, tam jsem viděl velkou sochu Ganéše a řekl jsem si, že ho dneska udělám. Je to pro mě zatím složitá práce. Ještě nevím jestli budu sochařem nebo kuchařem," přemýšlí u práce Max.

Zednickou špachtlí zvýrazňuje poslední detaily na soše s názvem Matka Země, Zuzana Boucníková z Letovic. Ze Žďáru nad Sázavou přijela do Lednice tvořit i Kateřina Žáková. Běžně se věnuje tvorbě keramiky, tady se ale pustila do mnohem většího díla. „Dělám sochu s názvem Sen ženy, měla by to být postava ze snu," říká z vysokého žebříku umělkyně.

Obava z pádu

Do kočičího světa fantazie se pustil zase Harald Aichor z Teplic. „Mám rád kočky, když nevím co, udělám prostě nějakou kočku. Stavět z písku je trochu jednodušší než sochat do kamene, ale na druhé straně to může zase spadnout," zamýšlí se umělec.

Světovou i pohádkovou exotiku doplňuje i pravá jihomoravská. Zcela skutečně zapůsobí na příchozí vinař s koštýřem v ruce, stojící před typickým vinným sklepem. Návštěvníci si už mohou sochy prohlížet o víkendech, přes týden zatím příležitostně, především po dobu dokončovacích prací umělců.

Ruch na sochařském území pod hlavním parkovištěm u zámku a otevřená vrata lákají k návštěvě třeba Ivu Malíkovou se synem. „Bylo velmi zajímavé pozorovat umělce při práci, určitě se sem ještě vrátíme," oceňuje turistickou atrakci v Lednici žena z Brna.