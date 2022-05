„Nevěřila jsem svým očím. Přes den to bylo v posledních dnech na koupání a teď tohle. V bazénu jsem rozbíjela několikamilimetrovou krustu ledu. Zahrádku nebyl čas oběhnout. Bydlíme u řeky a mám vyzkoušené, že zeleninu vysazuji až týden po Zmrzlých. Ještě jsem se k tomu nedostala a vyplatilo se. Rajčata a okurky budeme na zahrádku sázet až o víkendu. Jahody to snad přežily,“ řekla Deníku Rovnost Maňoušková.

Škrabání zamrzlého skla na autě zdrželo před šestou ráno ve Svitávce při cestě do práce také Marcelu Dyčkovou. „Zahrádku jsem neměla čas kdy kontrolovat. Případné škody zjistím až přijedu domů,“ uvedla žena.

V sadech zemědělské společnosti Agrospol Knínice u Boskovic naměřili ve čtvrtek necelý jeden stupeň nad nulou. Na sedmi hektarech tam pěstují jablka, na deseti švestky a na pětatřiceti mají višně. „U země bylo kolem plus jednoho stupně. To je ještě stále pro ovoce relativně dobré. V minulosti jsme v období kolem Zmrzlých zapalovali kvůli mrazíkům v sadech balíky slámy. Jinak bychom asi nic nesklidili. Teď to nebylo potřeba,“ informoval ředitel společnosti Ladislav Menšík.