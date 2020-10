„Situace se mění ze dne na den a za poslední týden vše akceleruje. Sardinie hlásí, že od pondělí bude na čtrnáct dní zavírat přístavy a letiště. V celé Lombardii budou od příštího pondělí zavřené střední školy, kde bude fungovat distanční výuka. Zavírají obchodní centra a obchody, kde se neprodávají potraviny a další zboží běžné denní potřeby,“ říká profesionální flétnistka, která žije v Itálii už přes dvacet let.

Základní školy v regionu, kde žije, zatím fungují. Ale družiny se po prázdninách ještě nerozjely. „Čekalo se, že se na podzim situace zhorší. Když se ale dívám na nárůsty nakažených v České republice, hned se mi vrací obrázky z jara. Tehdy to u nás v Lombardii bylo naprosto šílené,“ dodává Colombo.

V okruhu známých má řadu lidí, kterým po nákaze koronavirem zemřel některý z příbuzných či pratel. A není jich málo. Přísná hygienická opatření podle ní platila i přes léto. „Tady se v rouškách do v uzavřených prostor chodí od jara. I přes léto. Zcela automaticky. To samé dezinfekce. Lidé mají respekt. V okolí tu totiž všude umírali stovky lidí denně. Neexistuje, aby někdo třeba do pekárny šel bez roušky,“ vysvětluje.

Situaci v Čechách moc komentovat nechce. „S manželem říkáme, že je tam zatím málo mrtvých na to, aby lidé brali epidemii vážně. Polevit v opatřeních přes léto byla velká chyba. Proč se Česko nepoučilo z naší zkušenosti a našich chyb?“ dodává flétnistka.

V létě navštívila s manželem a dcerou rodné Boskovice. Ve vedrech si v roušce připadali jako exoti. „V Česku to bylo bezstarostné období. Po uvolnění se lidé rozjeli na dovolené do zahraničí, do země přijížděli turisté a rizika se neřešila. V médiích se o kovidu prakticky nemluvilo. Snad se tu epidemie nerozjede jako u nás na jaře, zdravotnictví nezkolabuje a nezemře zbytečně velké množství lidí. Mám tu maminku a další příbuzné, tak mám přirozeně obavy,“ uzavírá hudebnice.