O tom, že je pozitivní na koronavirus se dozvěděla až od záchranářů, na testech nebyla. Dosud není ani očkovaná. „Covid jsem vnímala, věřila jsem i nevěřila. Přemýšleli jsme, jestli půjdeme. Nic nám nebylo, tak jsme to brali normálně. Dokud člověku nic není, nechce věřit,“ říká žena.

Nakonec se i se svými dětmi domlouvala, že na očkování proti covidu půjdou. „Ale nestihli jsme to,“ podotýká smutně.

Nyní už covid vidí v jiném světle. Kdyby věděla, jak je to nebezpečné onemocnění, šla na očkování dříve. „Půjdu se očkovat. Doporučím to i příbuzným a známým. Raději ať jdou na injekci, je to jistější. Průběh nemusí být tak vážný,“ míní po zkušenostech s onemocněním.

Chybí zdravotníci

Ke čtvrtečnímu dni je v bohunické fakultní nemocnici 174 pacientů hospitalizovaných s covidem. „Na standardních lůžkách 141, na jednotce intenzivní péče třiatřicet,“ vyčísluje mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

Aktuální situace na Klinice infekčních chorob je podle tamní primářky Radany Pařízkové velmi dramatická. „Máme velký počet covidových pacientů s velmi těžkým průběhem nemoci. Jsou to mladí i věkově starší pacienti. Velmi nás tíží nedostatečné personální zabezpečení. Týká se to lékařů i sester,“ přibližuje.

Zdravotníci poskytují nakaženým pacientům čtyřiadvacetihodinovou péči včetně krmení nebo polohování. „Počítáme, že počet pacientů bude narůstat. Je to dáno i počtem pozitivních testů. Jsou dny, kdy na službě přijímáme šestnáct covidových pacientů,“ zmiňuje Pařízková.

Třicet procent hospitalizovaných je očkovaných, zbytek nikoliv. „Začíná být nemocný i personál naší kliniky,“ doplňuje primářka.