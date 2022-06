Skladbu meruněk mají ve Velkých Bílovicích takovou, aby postupně dozrávaly po dobu asi dvou měsíců. „Předpokládáme, že budeme pořádat ještě další dva samosběry,“ poznamenal sadař.

Zájem lidí o meruňky je podle něj obrovský. Natrhat si je přijíždějí desítky až stovky kilometrů. Z Hevlína na Znojemsku si je dorazil natrhat starší muž, který se představil jako Jiří. „Už jsem si natrhal asi osmnáct kilo. Pro dceru na marmeládu. Jsem tu poprvé, ale jsou moc dobré a určitě přijedu za rok zase,“ usmíval se krátce před odjezdem.

Meruněk je podle něj v kraji nedostatek. To potvrdil i sadař Huták, kterému výkyvy počasí především na jaře způsobily až šedesátiprocentní ztráty. „Jako jedni z mála jsme letos přežili. Ve většině sadů v okolí meruňky pomrzly. Mráz je chytl v plném kvetení, kdy jsme naměřili až minus šest stupňů. Tři sady na spodní straně máme úplně promrzlé. Tam je tak jedna meruňka na každém desátém stromku. No a kde meruňky nezmrzly, tam je ještě před čtrnácti dny potloukly kroupy. Chuť meruněk zůstala nezměněná, ale samozřejmě se to podepsalo na jejich vzhledu,“ ukazoval Huták s tím, že poslední tři roky se buď na úrodě vyřádilo počasí, nebo hraboši.

Za kilogram meruněk zde lidé zaplatí čtyřicet korun. „Bohužel je vidět, že kroupy napáchaly svoje, ale nevadí, dá se to. S kamarádkou jsme natrhali asi osmnáct kilogramů. Počítám, že nějaké meruňky zavařím, udělám si knedlíky a možná i marmeládu,“ podělil se o svoje plány Aleš Vincenc, který dorazil z Brna.