O mýtu tajných chodeb i dalších zajímavostech, které se týkají líšeňského zámku, se rozpovídal jeho majitel, hrabě Ludvík Belcredi. Právě o zámku má být nový dokument, který začal v pondělí za podpory brněnské městské části Líšeň vznikat.

Natáčení nového dokumentu o líšeňském zámku, ve kterém vystupuje i majitel, hrabě Belcredi. | Foto: Deník/Michal Hrabal

Tvůrci dokumentu Stanislav Karafiát a Adam Lašek se o danou lokalitu zajímají dlouhodobě a chtějí získat odpovědi na otázky, které zajímají obyvatele Líšně a zachovat tyto informace pro budoucí generace. „Od dětství jsem slýchal, že jsou dvě tajné chodby. Jedna by měla vést až do centra Brna,“ říká Belcredi.

Jak se změnil líšeňský zámek poté, co připadl rodu Belcredi?

Přestavba byla především v hospodářské části za Egberta Belcredi. Změnilo se vnitřní členění zámku. Jihozápadní část nechal Egbert úplně přestavět z renezanční podoby, snížil podlahy, zvýšil stropy. Postavil dvě řady menších pokojů po obou stranách. Postupně upravoval další pokoje, kde kdysi byla sýpka, kterou vypálili Francouzi. Poslední pokoj zbudoval roku 1873 pro svou sestru. Byl v severním křídle.