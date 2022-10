Lukášek ze Slavkova potřebuje ortézy i nákladné rehabilitace. Podpoří ho sbírka

Plakáty se sedmiletým Lukášem Pospíšilem uvidí návštěvníci v supermarketech ve Vyškově a Bučovicích, od pondělí až do třináctého listopadu tady i na jeho podporu přispějí do sbírky Srdce dětem. A na co prostředky rodina ze Slavkova u Brna nejvíce potřebuje?

Lukáš Pospíšil ze Slavkova u Brna. | Foto: Se souhlasem Lenky Bartlové