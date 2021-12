Brno jako ideální město pro víkend plný zážitků zvolil redaktor David Creighton. Oceňuje především gastronomickou scénu, kulturu a historii. „Brno je prostřední dítě mezi Prahou a Vídní. Takzvaný moravský Manchester se profiluje jako moderní město bašta vědy a techniky - které si však zachovalo nádech tradice a historie. A její odkazy naleznete všude. Například kryt Denis nacházející se pod Petrovem,“ napsal Creighton.

Britský redaktor rovněž ocenil místní pivo, přičemž jej uhranula večerní atmosféra Jakubského náměstí. „Brno je prostě boží a každý, kdo sem přijede, si to tu zamiluje. Jsme opravdu městem, kde si najdou zábavu děti, rodiče i prarodiče. Za posledních deset let jsme se posunuli ohromně kupředu a žebříček to jen dokládá. Umístění v něm si velice ceníme," uvedl náměstek primátorky Petr Hladík.