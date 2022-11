Odebrání ale pro záchranáře nebylo jednoduché. „Se synem jsem mluvila dva dny s tím, že pejskům nový domov pomůže a pomůže to i jeho mamince. Nakonec přiznal, že už na to nestačí psychicky, fyzicky a ani na psy už nemají peníze," popsala záchranářka Kateřina Ondičová. Den před domluveným odběrem podle ní majitelé vše zrušili a přemlouvání muselo začít nanovo.

Když záchranáři na místo přeci jen přijeli, rodina jim předala patnáct psů. „Syn mi slíbil do telefonu, že více jich tam není. Nevím, jestli to už nezvládl spočítat a nebo si nějaké chtěli nechat," vzpomínala Ondičová. Když ale od majitelů přebrali patnáct štěňat a ani jednoho dospělého psa, bylo zřejmé, že skutečný počet bude jiný.

Ředitelka brněnské školy, která vyhazovala za lajky svojí karikatury, rezignuje

Majitelé je tedy vpustili dovnitř a začala hra na schovávanou. Zatímco totiž záchranáři postupně odebírali psy, kteří byli v domě, schovávala majitelka další, o kterých ještě nevěděli. „Paní je vzala a napěchovala je do pneumatik. Mezitím, co jsme je vyndávali, vzala další a schovala je do skříně. V šuplíku byla čerstvě narozená štěňátka, byla i pod postelí nebo v kuchyni v lavici," líčila psí záchranářka.

Nakonec z domu vynosili osmapadesát zvířat, těm nejmladším byly teprve dva dny. Majitelé podepsali darovací smlouvu, a psů se tak zřekli.

Chov psů nezvládli

Podle lidí, kteří na místě s odebíráním pomáhali, nechtěla rodina zvířatům nijak ublížit. „Nejsou to zlí lidé, pejsky milují, ale chov nezvládli," shrnula Ondičová. I přesto, že měli psi dostatek krmení i vody, byli zanedbaní po zdravotní i výchovné stránce.

Záchranáře na situaci upozornila sousedka, která okolo domu často chodí a přišlo jí zvláštní, že na zahradě vidí vždy jiný počet psů. Majitelce se podle svých slov snažila několikrát domluvit a vysvětlit jí, že tolik psů mít doma nemůže. „Moc to ale nerespektovala. Občas sousedce nějaké štěně dala a ta jim pak hledala domovy," řekla Ondičová.

Výkaly, plíseň: část restaurace v Brně zavřeli. Podívejte, jak to tam vypadalo

Rodině nakonec záchranáři ponechali pouze jednoho psa s tím, že jej nechá vykastrovat. S tím by jim měla pomoci obec. „Přislíbila jsem, že jim s tím pomůžeme. Určitě jsem ale neřekla, že to bude na náklady obce," okomentovala situaci referentka Vlasatic Iva Nováková, která u zásahu osobně byla.

Podle jejích slov s rodinou dosud v kontaktu nebyli, a to přesto, že od události už uplynulo více než sedm dní. „Ještě není rozhodnuto, jak pomůžeme. Musíme to probrat s panem starostou. Vůle určitě je, ale momentálně nebyl prostor," vyjádřila se Nováková. Vedení obce podle ní vědělo, že v rodině je více psů, netušili ale že jich je až tolik. „Je to slušná rodina, která plní všechny závazky v obci a nikdy si na ni nikdo kvůli psům nestěžoval," uzavřela referentka.

Umýt a zbavit parazitů

Darované psy bylo potřeba nejprve umýt.Zdroj: Dejte nám šanciOdebraní psi putovali do několika organizací, které jim poskytnou potřebnou péči a také dočasný domov do doby, než budou mít ten opravdový. Nejprve bylo potřeba je umýt a část také zbavit parazitů. „Někteří měli blechy, někteří i svrab. Z některých štěňat po odčervení nelezli červi, ale hadi," popsala Ondičová.

Jedním ze spolků, který se části psů ujal, je Dejte nám šanci z Bukovinky na Blanensku. Ti si pod svá křídla vzali nejstaršího člena vlasatické smečky, dvanáctiletého Maxe a další dva zhruba čtyřleté psy. „Jsou hubení a špinaví, ale není to taková tragédie, že by po nich skákaly blechy nebo měli viditelná zranění. Nedocházelo k týraní, spíše jen k zanedbání péče," zhodnotila zakladatelka organizace Eliška Vafková.

Zájemci, kteří by darovaným psům chtěli pomoci, mohou přispět libovolnou částkou na účty organizací, které se jich ujaly:



Dočasky DeDe (10 psů) - 2500978266/2010

Bouda Budka (4 psi) – 2101623097/2010

Mazlíci v nouzi (8 psů) - 2801448891 /2010

Čivavy a jiná zvířata v nouzi (2 psi) - 2502185016/2010

Dejte nám šanci (3 psi) - 2901155228/2010

Pes nejvěrnější přítel (25 psů) - 222666000/2010

For Dogs (4 psi) - 3500035000/2010

Voříškov (2 psi) - 2500648929/2010

Psy teď musí nechat naočkovat, vykastrovat a očipovat. Poté budou pracovníci organizací pečovat i o jejich psychiku a vychování. „Zatím se bojí prudších pohybů, rámusu i zvednutého mopu. Nebojí se ale psů, byli na ně zvyklí. Uděláme začátek a pokračování bude na budoucích majitelích," sdělila Vafková.

S původními majiteli psů se Deníku prozatím nepodařilo spojit.