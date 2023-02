„V oblasti zápisu skleníku je potřeba spolupráce s městem a krajem. Čím více proces město a kraj podpoří, tím bude rychlejší. Nápad vítáme, jen si musíme vyhodnotit a zjistit, jaké jsou reálné šance na úspěch a nakolik jsme schopni jako město a kraj pomoct. Není to jenom o čase, ale i o poměrně velké částce peněz. Musí se zaplatit lidé, kteří budou mít tento projekt na starosti. Je tam celá řada posudků a dokumentů, které je potřeba předložit a celkově je to velmi nákladné,” uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

Přestože město i kraj si chce nejdříve vyhodnotit, jakou má zápis Mendelova skleníku mezi památky UNESCO naději na úspěch, věří, že i samotný proces zápisu by mohl do Brna a Jihomoravského kraje přitáhnout turisty.

Podle Jakuba Cardy z obecně prospěšné společnosti Společně, která se věnuje propagaci života a díla Johanna Gregora Mendela, by projekt mohl být úspěšný. Mendelův skleník připodobňuje k laboratoři, kde Marie Curie-Skłodowská objevila radioaktivitu nebo kde Albert Einstein napsal svoje stěžejní dílo Teorie relativity.

Tady slavný Mendel zkoumal genetiku: v Brně otevřeli skleník s obřím hráškem

„Na tomto místě byla objevena genetika, což je jeden z deseti nejvýznamnějších vědních oborů dneška. Je to místo, kde v devatenáctém století společně fungovala věda a víra, což už v té době nebylo zase tak běžné. Máme tu dochovaná místa, kudy Mendel chodil a pracoval. A je to jedno z nejvýznamnějších míst vědy na světě. Jsou to místa, která jsou velmi významná a my jsme navíc díky areálu kláštera schopni poukázat i na ostatní dědictví,” řekl Carda.