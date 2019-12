Moc bych chtěl poděkovat paní dispečerce ze 155, která mi pomohla zachránit život měsíční dceři. Takový vzkaz napsal jihomoravským záchranářům otec měsíční Laury z Břeclavska. O případu, který se stal před několika dny, informovali záchranáři na svém webu v neděli.

Operátorka s otcem zachránili měsíční holčičku Lauru. | Foto: archiv ZZS JMK

Právě otec zavolal na linku 155 poté, co se jeho dcera začala dusit po vdechnutí zvratků. „Bylo slyšet, jak miminko poplakává, ale pak přestalo. Došlo k zástavě dechu. Je to náročné, když pacienta nevidíte, musíte poskytnout co nejlepší radu a zároveň zachovat klid a být oporou pro volajícího,“ přiblížila událost operátorka krajských záchranářů Kamila Bošáková.