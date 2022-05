Opilecká hádka v Tišnově přerostla v drsné napadení, do invalidy útočník kopal

K razii došlo už v závěru března. Obviněný muž s drogami obchodoval podle celníků pět let. Nyní je ve vazbě a hrozí mu až dvanáct let za mřížemi. „Velké množství drog měl schované v mrazicím boxu. Psychoaktivní látky s různými účinky dovážel přes poštovní zásilky z Nizozemí. Klientelu měl stálou. Drogy většinou distribuoval na český trh, v některých případech putovaly do Švýcarska, na Slovensko a ojediněle i do Japonska,“ popsala drogový byznys Kaňková. Při domlouvání obchodů používal zadržený muž šifrované komunikační platformy.