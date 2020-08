V těchto dnech se v největším a nejznámějším znojemském kostele zastavují tisíce věřících, návštěvníků Znojma dalších turistů. A nástěnka s nápisem Děti píší Bohu poutá jejich pozornost stejně jako relikvie mučedníka svatého Bonifáce hned vedle ní. „Je to zajímavý nápad. Děti jsou bezprostřední a některé vzkazy mne opravdu pobavily. Určitě hodně záleží na tom, jak je vychovávají jejich rodiče,“ reagoval na vzkazy děti Rudolf Březina ze Zlína, který v pondělí kostel navštívil.

Vzkazy Bohu již tradičně vystavuje farář ve farnosti u kostela sv. Mikuláše, děkan Jindřich Bartoš. „Vzkazy Bohu jsou nakopírované texty pro inspiraci a poveselení návštěvníků, kteří do našeho kostela zavítají. Jsou použité z knížky, není to přímo naše práce. Lidé na vzkazy Bohu reagují velmi pozitivně. Návštěvníci je u nás najdou až do podzimu,“ řekl Deníku Rovnost Bartoš.

U nástěnky se zastavují malí i velcí hosté chrámu. „Vzkazy jsou typicky dětské a bezprostřední. Je to určitě zajímavé oživení kostela, kde není nutné jen rozjímat či modlit se, ale také se i pousmát a přemýšlet, jak uvažují naši nejmenší,“ konstatovala další z návštěvnic Alena Stenzlová z Karlovarska.

Fotografie vzkazů se objevily i na sociální síti. „Ty děti jsou prostě Boží,“ líbily se vzkazy například Soni Klímové.

Někteří lidé poukázali právě na fakt, že může jít o kopie textů z knih „Proč je v kostele přepis amerických dotazů se jmény českých dětí?,“ ptala se Barča Zemanová.

Podle Jiřiny Vítů, která na sociální síti také na vzkazy reagovala, jde o běžnou věc. „Přepis je překlad z knihy. To se normálně dělá, že se vyměňují jména za česká a pokud je potřeba, tak i písmo za české,“ naznačila Vítů.

Většina diskutujících však vtipné texty vnímá pozitivně a nápadu si cení. "Taky jsme tam byli, vtipné, nicméně měla jsem dojem, ze minimálně část není napsána znojemskými dětmi. Už jsem je několikrát slyšela v různých obměnách. Na vtipnosti to ovšem nic nemění," konstatovala Pavla Müllerová.

Lidé píší, že na podobné vzkazy narazili i jinde. "Také jsme je loni o dovolené objevili. Občas jsou mezi nimi i smutnější psaníčka, ale dětská bezelstnost prostě nezná mezí. Perfektní nápad, jinde v kostelích už jsem na podobnou nástěnku nenarazila," svěřila se Lucie Müllerová.