Výzkumníci z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vyvinuli ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem aplikaci s názvem MOÚ MindCare, která má pacientům poskytovat duševní podporu v době léčby, ale i po ní. „Je důležité nenechat si vzít od nemoci to nejvzácnější, co každý z nás má, tedy plně a smysluplně prožitý čas v našem životě,“ řekl psycholog Miroslav Světlák, který vývojový tým aplikace vedl.

Novinka má fungovat jako průvodce pacienta, kterého v v osmitýdenním výcviku naučí, jak pečovat o své duševní zdraví. „Program nabízí jemné a vlídné vhledy, které mohou dotyčnému pomoc v těžkých životních situacích a v nepříjemných psychických stavech,“ sdělila lékařka Monika Lekárová. Nácvik zvládání stresu a relaxačních metod je formou videí, vzkazů nebo nahrávek.

Výhodu aplikace má být především její dostupnost z pohodlí domova, případně z cest. „Je to takový kamarád, kterého má člověk neustále k dispozici,“ vysvětlila mluvčí Masarykova onkologického ústavu Anna Svobodová. Program se pacientům sám připomene v případě, že jej sami dlouho neotevřou. Například povzbuzující zprávou.

Psychologická pomoc, kterou odborníci nabízejí v nemocnici, je často spíše zběžná. „Ne vždy je na odděleních a ambulancích dostatek času na to, abychom naše pacienty učili vše potřebné, co jim může pomoci zvládat stres spojený s nemocí,“ přiznala onkoložka Jana Halámková. EHealth, neboli lékařská péče poskytovaná prostřednictvím internetu, by tyto překážky měla pomoci překonat. Pacienty by o aplikaci měli informovat lékaři, sestry či psychologové. Informace jsou dostupné také na webu www.mou-mindcare.cz.

