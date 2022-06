Předchozí zkoumání uskutečnili badatelé před pěti lety. Od té doby vzrostl souhlas s kvalitou sociální péče či s přátelským prostředím k důchodcům. „Pokud se podíváme na detailnější analýzu, město lépe hodnotili respondenti, kteří mají Brno rádi. Naopak u dotazovaných s negativním postojem k Brnu panuje s výroky slabší souhlas. Vyšší souhlas se objevuje také u těch, kteří v Brně studovali nebo do města pravidelně dojížděli,“ popsala výsledky bádání specialistka Eva Gregorová.

Projekt současně zahrnul spojení, která lidi v souvislosti s Brnem napadaly nejčastěji. Takřka polovina dotazovaných považovala za nejvýraznější spojení jihomoravské metropole a veletrhů na výstavišti, v těsném závěsu následovala brněnská přehrada a památky jako katedrála na Petrově, Špilberk a brněnské podzemí. „Naopak k poklesu došlo zejména u asociací s městem kultury, a to o sedm procent, a mezinárodním městem,“ doplnila Gregorová.

Data, statistiky a další zajímavé poznatky si nejen Brňané mohou prohlédnout v každoročně vydávaném dokumentu Brno v číslech. S každým ročníkem se pojí také venkovní výstava, ta letošní začala minulý týden a potrvá do konce června. „Lidé Brno znají díky každodenní zkušenosti, ale pomocí tvrdých dat si o životě v něm můžou udělat přesnější představu. Každý Brňan, a nejen on, zjistí, kolik se ve městě za loňský rok narodilo dětí, kolik je v Brně jezdí aut nebo jak vysoký je počet obyvatel a co jej ovlivňuje. Nové Brno v číslech najdou lidé také na výstavě. Panely jsou umístěny v lokalitě, která se určitým způsobem vztahuje k obsahu dané infografiky,“ nastínil primátorčin náměstek Tomáš Koláčný.

V ulicích města se tak lidé dozví, že město loňský rok obývalo přesně 379 391 lidí, kteří v Brně mají trvalý pobyt. Oproti roku 2020 se jedná o pokles přibližně o tři tisíce, důvodem je podle badatelů také vyšší úmrtnost v době pandemie koronaviru. Vzrostlo naopak množství cizinců pracujících v Brně, v uplynulém roce jich bylo okolo čtyřiceti tisíc. Jednalo se především o Slováky, Ukrajince nebo Vietnamce. Kvůli ruské agresi na Ukrajině se však za letošní rok dají předpokládat výraznější změny.

Za pokrokové město s dobrými nákupními možnostmi považují Češi jihomoravskou metropoli, tedy Brno. Ocenili také dopravu autem nebo vlakem.Zdroj: Infografika: data Brno