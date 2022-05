Poslední dva roky v covidu si totiž mohli příznivci motorek a rockových kapel užít svůj svátek jen v náhradním termínu na podzim a v omezeném počtu. „Konečně! Konečně po dvou letech zase v plné síle a normálním termínu. Užijme si sakra nabitý víkend a rebelskej fesťák jak má být,“ nese se až k vjezdu do areálu Autokempu ATC Merkur u Novomlýnských nádrží nadšený hlas moderátora.

Kawasaki, Suzuki, Hondy, Yamahy, BMW, Indiany, ale i Čezety, Simsony a dokonce i fichtly. Různorodost strojů nebere konce stejně jako nadšení zúčastněných z bezprostřední přehlídky horkých novinek i kutilského kumštu nadšenců. „Tu sajdku jste přivezli nebo jste na ní přijeli?“ Slyší Miroslav Žižka a otázka se ho skoro dotkne. „Samozřejmě, že přijeli, až z jihočeského Písku,“ uvádí pochybnosti na pravou míru.

Vzápětí vyndá zpoza sedadla nepořádek včetně použitých ponožek. „Tak kam to bude?“ nabídne. A už se prohání s tázajícím areálem. Míjí jedoucí trojkolový obývák, z něhož se line reprodukovaná hudba. „Tomu už chybí jen vodní postel,“ poznamenává jiný přihlížející.

V Rosicích shořely balíky slámy i náklaďák. Škoda je dva miliony

Rachot motorů a dým se nese od místa, kde borci předvádí publiku kaskadérské kousky. „Teď to zkusím pozpátku,“ otočí se zády k řízení jeden z nich. Další staví na zadní čtyřkolku, jiný se kutálí i se strojem díky přidanému kovovému rámu. Nechybí odvážlivci, kteří si freestylistovi lehnou do cesty, aby je přeskočil. Povedlo se, oddechnou si i početní diváci a odmění hrdiny potleskem.

Konec představení stvrzuje i na cucky rozcupovaná guma zadního kola jednoho z rebelů. „Můžete si rozpálenou gumu vyzkoušet a děti si mohou sáhnout na výfuky,“ zve typicky tvrďáckým humorem za kaskadéry moderátor.

Atmosféru si pochvalují i Alena a Ladislav, kteří sem přijeli Frenštátu pod Radhoštěm. „Jezdíme sem pravidelně už pátý rok. Poprvé to ale bylo vtipné, přítel mi totiž tajil, že je motorkář. Řekl mi to až dva dny před prvním odjezdem do Pasohlávek,“ smějí se oba.

Latinskoamerické rytmy, chutě i barvy ozdobily Brno, podívejte se

Na rockové kapely se těší i Pavla Klimová z Břeclavi. „Rock a motorky k sobě patří, příjemné je, že je tu spousta lidí se stejným zájmem. Na atmosféře kolem je to znát, lidi si na nic nehrají a užívají si,“ říká.

V pátek večer si s přáteli užila kapelu Alkehol a Wohnout. V sobotu roztápí hudební kotel na pódiu nejdřív Ozzy Osbourne Tribute CZ, následuje Doga a Dymytry. „Přes den si mohou zájemci užívat také FMX show, kaskadérská vystoupení, Wakeboard show, Box, Thai Box. Prohlížet originální stavby motorek i nabídku prodejců. Program je skutečně nabitý a zdá se, že se lidé po covidu vrací. Předpokládám, že letos atakujeme opět obvyklou návštěvnost deset tisíc lidí,“ odhaduje v sobotu večer generální manažer Euro Bike Festu Pasohlávky Jiří Šmehlík.