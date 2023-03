Výskyt trusu od myší i nález uhynulého hlodavce v pasti vedl inspektory Státní zemědělské a potravinářské inspekce k uzavření provozovny pekařství Makovec v Rousínově. Ti na místě zjistili i další stopy po působení a výskytu hlodavců. O zjištěních informovali na webu Potraviny na pranýři.

Uzavřená provozovna pekařství v Rousínově a dokumentace zjištění inspekce. | Foto: se svolením SZPI

Provozovnu tak inspektoři uzavřeli ve středu. „Zákaz platí až do okamžiku, než provozovatel nedostatky odstraní. Jinak znovuotevření možné není,“ upozornil mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva.

Inspektoři vyrazili na místo ale i ve čtvrtek. „Nařízen byl úklid a deratizace, což bylo splněno, takže k dnešnímu dni byl zákaz uvolněn. Pokračuje ale správní řízení o uložení sankce,“ doplnil ve čtvrtek dopoledne mluvčí inspekce.

O pozitivním výsledku kontroly informoval za firmu Aleš Makovec po osmnácti hodinách od uzavření. „Všechno dopadlo dobře, na jedničku. Můžeme pokračovat. Výrobu máme spuštěnou, otvíráme,“ řekl Makovec.

Jak dále uvedl, byl ze závěrů předchozí kontroly překvapený, protože podle jeho slov provádějí všechny denní, týdenní, měsíční i generální úklidy, včetně deratizace. Kontrola ale objevila myší trus například na hůře přístupných místech za stroji. „Byla to pro nás rána. Tato náročná a důrazná kontrola je ale obrovským ponaučením. Dali jsme vše do pořádku, budeme se omlouvat i zákazníkům a především budeme pracovat na zlepšení, aby se to nikdy v životě neopakovalo,“ sdělil zástupce pekařství.