Podle řady dopravců se objízdné trasy po okresních silnicích nevyplatí. „Co se ušetří na mýtě, se propálí při objížďce na naftě a opotřebení brzd. Jízda po okresních silnicích je pomalejší. Řada úseků není stavěná na větší auta,“ řekl Deníku Rovnost například autodopravce Zbyněk Matoušek z Prušánek na Hodonínsku.

Někteří přepravci kvůli zavedení mýta na dalších silnicích první třídy zvedli ceny. Jiní o tom neuvažují. „S mýtem jsem se smířili, nemáme jinou možnost. Ceny nezvyšujeme. Konkurence je velká a nikdo ze zákazníků by nám to nezaplatil. Jezdíme hlavně po dálnicích, ale asi sto kilometrům po silnicích první třídy se nevyhneme. I kdybychom chtěli, tak třeba na Hradec Králové se to stejně rozumně objet nedá. Navíc spousta obcí okolo zmíněných tahů v budoucnu stejně bude usilovat o zákazu tranzitní dopravy,“ řekl jednatel dopravní firmy K&K z Boskovic na Blanensku Vlastimil Klíč.

Zákaz tranzitní dopravy před časem prosadilo vedení nedaleké Svitávky, přes kterou si zkracovali cestu řidiči právě ze silnice I/43.

Zvýšený počet kamionů na objízdných trasách obce zatím nezaznamenaly. Obavy měli třeba v Drásově na Brněnsku blízko I/43, rušného tahu Brno – Svitavy. „Obavy jsme měli, ale zatím je klid. Dopravci si asi vyhodnotili, že vyhnout se mýtu přes Drásov není dobré. Pro nákladní auta je totiž v obci kritické místo, kde se dvě vozidla nevyhnou a kamiony by to tady mohly zablokovat,“ řekla starostka Drásova Martina Bočková.

V Bučovicích na Vyškovsku, přes které vede silnice I/50, chystají koncem února měření nákladní dopravy. Má ukázat, jestli se zavedení mýta nějak projevilo na její intenzitě.

„Zavedení mýta by u nás naopak mohlo více nákladních aut odklonit na dálnici. Zatím ale neznáme čísla, takže je to předčasné. Kamionů přes město ale jezdí hodně. Problém s dopravou by vyřešil obchvat města. Ředitelství silnic a dálnic by ho podle mých informací už konečně mělo začít projektovat,“ řekl starosta Bučovic Jiří Horák.

Mýto na silnicích I. třídy na jihu Moravy

Od 1. ledna 2020 platí pro auta nad 3,5 tuny povinnost platit mýtné na dalších 868 kilometrech silnic I. třídy v celé České republice.

V Jihomoravském kraji se mýto platí na třech silnicích první třídy a čtyřech úsecích o celkové délce přes 159 kilometrů. (I/43 Brno-Svitavy: 44,8 km, I/50 Holubice-Rovné: 86,1 km, I/52 Brno-Rajhrad: 5,9 km, I/52 Pohořelice-Mikulov: 22,3 km)