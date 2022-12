Kvůli zachování jednokolejného provozu jsou práce rozdělené na etapy. Modernizace úseku zahrnuje i zvýšení polohy kolejí nad terénem o tři čtvrtě metru, jednak kvůli napojení na budoucí hraniční most přes Moravu s vyšší polohou a pak kvůli ochraně před pravidelnými záplavami v okolních lužních lesích. „Pokračujeme podle harmonogramu. Přeložili jsme kabelové trasy, vybudovali jsme čtyři nové mosty, položili jsme konstrukční vrstvy železničního spodku i svršku. Svahy jsme ochránili proti erozi a pravidelným záplavám zasypáním lomovým kamenem,“ řekl projektový manažer Skanska Ondřej Zedník.

Vzhledem ke zpoždění prací na slovenské straně ale bude nutné podle železničářů na jaře během krátkodobé výluky spojit starou kolej na slovenské straně s už modernizovanou kolejí na české stavbě. „Koridor musíme zachovat průjezdný alespoň po jedné koleji. Zřízení provizorního propojení sice pro nás jako investora představuje neplánované náklady, zastavení probíhající stavby a její zakonzervování kvůli zpoždění na Slovensku by ale vyšlo výrazně dráž,“ vysvětlil za Správu železnic náměstek pro modernizaci Mojmír Nejezchleb.

Vlak při jízdě ze Slovenska přejede most přes řeku Moravu po stávající první koleji a těsně za mostem bude pokračovat po nové druhé koleji dál do České republiky. Díky tomu bude možné pokračování prací na české stavbě podle původního harmonogramu. „Jinak by totiž došlo k jejímu zpoždění minimálně o jednu stavební sezonu. Dokončení stavebních prací plánujeme na konci roku 2023," informoval Gavenda.