Rachot nákupních košíků v kamenných obchodech teď nahradilo tiché klikání počítačových myší. Ozývá se z domácností Jihomoravanů, kteří přes internet nakupují jídlo, oblečení, boty, ale i lyže, bazény, popelnice nebo hry. Počítat by ale měli s rezervou v dodacích lhůtách. Přepravci totiž hlásí mimořádný stav.

Hromady balíků plní v těchto dnech depa přepravních společností. Místo zakázaného pobíhání po obchodech zasedli totiž Jihomoravané k počítačům a ve velkém objednávají zboží na internetu. | Foto: GLS ČR

Na svůj balíček netrpělivě čeká i nadšenec do deskových her Vladislav Kluska z Brna. „Objednávám jich čím dál víc. To člověk vidí pěknou a šup, je v košíku. Ale zatímco před dvěma týdny to bylo šup i u mě, do dvou dnů, teď se to začíná protahovat. A tak sedím u telefonu a hypnotizuji displej, zda mi nevolá kurýr a nemá pro mě další krabici. Zatím nic,“ krčil rameny.