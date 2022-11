Pokud se jí to povede, zapíše se nesmazatelně do historie lidstva i brněnská společnost SAB Aerospace. Pro družici sestrojila servisní modul. Ten agentuře předala na konci týdne. „Dali jsme dohromady část, která vše drží pohromadě. Když to přirovnáme k autu, vyrobili jsme karoserii. Vývoj začal před sedmi lety a společnost nad ním strávila pětapadesát tisíc hodin práce,“ uvedl Petr Michovský ze SAB Aerospace.