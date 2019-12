Snahu dětí dostat se k zakázaným výrobkům připouští i prodejci. „Podle informací co mám i od kolegyň to samozřejmě zkoušeli. V naší prodejně s tím však nemají šanci uspět,“ sdělila Dagmara Pechová z trafiky na hodonínské Národní třídě.

Důležitá je podle ní důslednost. „Naše prodavačky po nich v takové situaci zásadně vyžadují předložení občanského průkazu, takže v poslední době pochopili, že to nemá smysl. Podle toho co jsem slyšela, ale tyto zakázané produkty kupují u jiných prodejců, kteří jsou k tomu benevolentnější. Pak s tím chodí k nám,“ dodala Pechová.

Na nepoctivé prodejce se zaměřuje Česká obchodní inspekce. „Pravidelně provádíme kontroly zaměřené i na zákaz prodeje tabákových výrobků mladistvým,“ informoval její mluvčí Jiří Fröhlich. I když ještě nemají statistiky za letošní rok, rozhodně se podle něj nedá říct, že by byl prodej cigaret dětem na ústupu. Rizikové jsou zvláště volně stojící stánky.

Dostupností omamných látek včetně cigaret se často zabývají vyškovští policisté. „Jejich dosažitelnost pro děti je velký problém. Několikrát do roka pořádáme větší akce, kde kontrolujeme zákaz jejich prodeje,“ sdělila mluvčí vyškovských policistů Alice Musilová.

Na Znojemsku se má jednat spíše o ojedinělé případy. „Řeší to městští strážníci i státní policie. Je však těžké prodejcům dokázat takové jednání,“ informovala mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Důležitá je stále i prevence. „Nesetkáváme se totiž často s tím, že by lidé dávali policistům přímo podněty o nečestných prodejcích. Pořádáme však preventivní akce, které by měly napomoci mladým lidem vyhodnotit rizika užívání tabáku i alkoholu, děláme to ve všech okresních městech, kde pořádáme akci Nedej pokušení šanci,“ dodala Musilová.