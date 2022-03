Plánují upravit vstup do brněnské zoo. Chodce oddělí od aut, přibydou nová stání

Dopravní podnik vysílá každý den do provozu 550 vozidel a dvojnásobný počet řidičů. Podle generálního ředitele Miloše Havránka by byl úspěch, kdyby se snížil počet nehod a hlavně těch se zraněním. „Naše autobusy, tramvaje a trolejbusy loni figurovaly u 715 nehod, u většiny z nich bylo na vině nedání přednosti našemu vozu. Každá havárie navíc je špatně. Za poslední tři roky skončilo pod koly našich tramvají třiačtyřicet chodců, a to kvůli nepozornosti. Mobilní telefony a sluchátka tento problém jen umocňují,“ přiblížil.

Na území Brna se loni stalo 2397 nehod. Zemřelo při nich šest lidí, sedmdesát vyvázlo s těžkým zraněním, 639 s lehkým zraněním. „Tato čísla se v posledních letech nijak dramaticky nemění, jsou úměrná hustotě provozu ve městě. Naším cílem však je, aby se snižovala, proto vítáme iniciativu brněnského dopravního podniku a rádi se do kampaně zapojíme. Přislíbili jsme zapůjčení vozů a personální zabezpečení na preventivní akce, které dopravní podnik připravuje,“ řekla koordinátorka prevence jihomoravských policistů Petra Ledabylová.

Zombie tramvaj vyjela ve čtvrtek poprvé do provozu. Po Brně bude jezdit minimálně rok. Vůz Anitra 1810 se speciálním polepem budou cestující vídat nejčastěji na linkách 2, 5, 7 nebo 6. „Budeme ji využívat i v komunikaci se školami," nastínil Havránek.

Vůz zdobí postavičky, které vlivem nepozornosti utržily po střetu s vozem městské hromadné dopravy zranění Další informace najdou cestující uvnitř vozu. „Některá místa, kde hrozí riziko střetu se budeme snažit označit. Uvedu jako příklad třeba přechod u haly Rondo. Pokud víme, že by tam mohlo být nebezpečí, umístíme výstrahu na chodník, aby lidé, kteří chodí se sklopenou hlavou, alespoň vizuálně dostali informaci, nyní budou přecházet přes tramvajový pás," zmínil Havránek.

Nejčastěji dochází k nehodám s vozy brněnského dopravního podniku při odbočování vlevo. Na tyto možné střety připravují i své řidiče. „Chceme po našich řidičích, kteří jsou profesionálové, aby předvídali, že tato situace může nastat. Nechť ten silnější ustoupí," poznamenal Havránek.

Zatím ve čtyřech autobusech dopravní podnik také nechal osadit nehodové kamery. Monitorují prostor, kudy vůz jede. „Dávají zpětnou vazbu řidiči, tady jsi blízko obrubníku. Je to něco jako parkovací senzor," doplnil Havránek. V patnácti autobusech jsou také alkohol testery pro řidiče.