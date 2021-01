/ROZHOVOR/ Tomáš Bílek si za posledních jedenáct let ve Vrbici vyzkoušel jak funkci starosty, tak i místostarosty. Do starostovského křesla opět usedl po posledních komunálních volbách v roce 2018. V rozhovoru pro Deník Rovnost hovořil o tom, co obec čeká v nejbližších letech.

Vrbický starosta Tomáš Bílek | Foto: Deník / Iva Haghofer

Jak se vám ve Vrbici nyní žije?

Dobře, jen nám plány loni trošku komplikoval koronavirus. Těšili jsme se na květnové setkání rodáků, které se mělo uskutečnit ke stému výročí vysvěcení našeho kostela svatého Jiljí. Program jsme měli do puntíku připravený a do poslední chvíle jsme věřili, že se setkání uskuteční. No, bohužel z toho sešlo. Nevzdáváme se ale a věříme, že letos už se všichni budeme moci sejít. (úsměv)