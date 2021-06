Náročnou obnovou prošly všechny dřevěné konstrukce věže ze 14. století i střecha. „Nové je přístupové schodiště, omítky. Do konce června bychom chtěli dokončit i opravu vstupní brány do zámku,“ přiblížil Ryšavý.

Přízemí věže sloužilo ve středověku jako vězení a návštěvníci, kteří do nově opravené věže vstoupí, se nejprve ocitnou právě v něm. Prohlédnou si zamřížovaný otvor v klenbě, kterým byli odsouzenci do věže po laně spouštěni. Na vrchol věže musí vystoupat 109 schodů. Z vyhlídkové plošiny se pak rozhlédnout do okolí, na sousední zámecké střechy, přístupový most, zahrady a kapli, ale čekají je nebývalé pohledy na meandr řeky a městečko pod zámkem,“ popsal kastelán.

Zájemci mohou zámek navštívit každý den, kromě pondělí. Za vstupné na věž zaplatí 80 korun. Dočkat už se nemůže například Klaudie Kochmanová z brněnských Bohunic. „To je skvělá zpráva, do Vranova jezdíme rádi, teď je o důvod víc,“ reagovala na novinku.