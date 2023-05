„Toto plemeno je velmi robustní a psi dosahují váhy přes sto kilogramů. Uriáš není žádný vykrmený tlusťoch, který by se jen povaloval, má rád pohyb. Přirovnala bych ho ke chlapovi, který je udělaný a má hodně přes dva metry. Prostě narostl, je abnormálně vyvinutý a chutná mu. Není na něm sádlo, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale svaly,“ říká chovatelka.

Drahé krmení. Pejskaři z Blanenska na svých přátelích nešetří. Raději omezí sebe

Jméno dostal po postavě čerta ze známé pohádky Anděl Páně. Podle Kalasové je právě v pozdní pubertě a o veselé historky s ním není nouze. Kamkoliv vyrazí je středem zájmu a lidé se chtějí v jeho přítomnosti fotografovat. Zároveň je to ale vzorný hlídač. „Je to hodný pes, mazel, ale musí být samozřejmě vzhledem ke svým rozměrům pod dohledem. Jednou jsem si potřebovala na procházce odskočit rychle do obchodu a na moment Uriáše přivázala k betonové lavičce. Než jsem došla, tak ji trošku posunul. Na procházkách nás lidé zastavují dost často a chtějí se fotit. Venku také musím být ve střehu, protože kdyby před námi přeběhla kočka a vyrazil za ní, tak by mě možná po pár krocích posadil na zadek,“ usmívá se Kalasová.

Zdroj: se souhlasem Heleny Kalasové

Uriáš má nejradši mazlení a cachtání v potoce nebo v řece. Dostat ho pak při cestě domů z vody je často nadlidský úkol. Na syrové maso není prý příliš zvyklý, denně spořádá kilo granulí. Baští také zeleninu i ovoce. K únorovým narozeninám dostal věnec buřtů. Kromě zápisu do České knihy rekordů získal před časem také titul tuzemského juniorského šampiona. V rodině Heleny Kalasové se jedná už o šestého mastifa v řadě. Prvního si pořídili v polovině devadesátých let. Se psy jezdili po výstavách a srazech. Jsou také registrovaní v anglickém klubu chovatelů tohoto plemena. „Jako řada pejskařů jsme se zamilovali do jedné rasy. Pro Uriáše jsme si jeli do Belgie a pro Balua do Maďarska. Není to časté plemeno. Náš nejstarší pes se dožil jedenácti let, nejmladší zemřel ve dvou letech na vrozenou vadu,“ říká na závěr žena.